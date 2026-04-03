Sala de bal a lui Trump a primit „undă verde” pe hârtie, dar instanța spune „stop”. Ce se întâmplă acum în cazul proiectului grandios de la Casa Albă

Mihai Tănase
Sala de bal a lui Trump a primit „undă verde” pe hârtie, dar instanța spune „stop”. Ce se întâmplă acum în cazul proiectului grandios de la Casa Albă
Trump - Foto: truth Social/@realDonaldTrump

Proiectul grandios al președintelui Donald Trump pentru Casa Albă a primit undă verde de la o comisie federală, dar rămâne blocat de o decizie judecătorească. Disputa juridică ține în aer viitorul construcției.

Planurile pentru uriașa sală de bal dorită de Donald Trump la Casa Albă au intrat într-un blocaj neașteptat, după ce un judecător federal a suspendat lucrările, în ciuda unei aprobări oficiale venite din partea unei comisii de urbanism, potrivit Apnews.com.

Sala de Bal de la Casa Albă - Foto: Truth Social/@realDonaldTrump

Sala de Bal de la Casa Albă – Foto: Truth Social/@realDonaldTrump

Deși Comisia Națională de Planificare a Capitalei a votat cu 8 la 1 în favoarea construcției, proiectul nu poate avansa până la clarificarea situației în instanță. Un judecător federal a decis marți oprirea lucrărilor, afectând unul dintre cele mai ambițioase proiecte de modernizare ale Casei Albe din ultimul secol.

Cu toate acestea, comisia de urbanism și-a continuat procedurile, ignorând impactul imediat al deciziei judiciare.

„Această decizie nu are nicio legătură cu munca noastră de astăzi. (…) Din perspectiva mea, avem un proiect. Ni s-a cerut să-l revizuim şi aceasta este exact misiunea noastră de astăzi”, a declarat Will Scharf, președintele comitetului.

Donald Trump a reacționat rapid, mulțumind public comisiei.

„Aș dori să mulțumesc membrilor Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei și personalului acesteia, care tocmai au votat cu o majoritate covârșitoare, 8 la 1, în favoarea aprobării magnificului Sală de bal a Casei Albe, care se ridică acum pe acest pământ sfânt. Mă bucur să anunț că chiar și senatorul Rand Paul, membru al consiliului de administrație, cunoscut ca fiind un vot extrem de dificil, a votat cu un DA ferm.

De mai bine de 150 de ani, fiecare președinte a visat să aibă o sală de bal la Casa Albă pentru a găzdui oameni la petreceri grandioase, vizite de stat și chiar, în zilele noastre, la inaugurări. Sunt onorat să fiu primul președinte care a pus în sfârșit în mișcare acest proiect atât de necesar, care se desfășoară la timp și sub bugetul alocat. Când va fi finalizată, va fi cea mai mare și mai frumoasă sală de bal de acest gen din întreaga lume și un complement fabulos pentru frumoasa și istorica noastră Casă Albă!”, a scris Trump pe Truth Social.

Critici dure și acuzații legale

Proiectul nu este lipsit de controverse. National Trust for Historic Preservation a deschis un proces împotriva administrației Trump, acuzând încălcarea procedurilor legale.

Organizația susține că nu a fost realizată o anchetă publică adecvată și că nu există aprobarea Congresului pentru acest proiect, al cărui buget a crescut de la 200 la 400 de milioane de dolari, finanțat din donații private.

Judecătorul a decis suspendarea temporară a lucrărilor pentru două săptămâni, timp în care guvernul american a depus apel. În ciuda disputelor, planurile lui Donald Trump rămân ambițioase. Noua sală de bal ar urma să aibă două etaje, o suprafață de 8.360 de metri pătrați și o capacitate de până la 1.000 de persoane.

Construcția implică deja schimbări majore: o întreagă aripă a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc noii structuri.

Construcția sălii de bal a lui Trump de la Casa Albă, blocată de judecător din Washington: „Nu esti tu proprietatul”

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
VIDEO Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”

