Sala de bal a lui Trump a primit „undă verde” pe hârtie, dar instanța spune „stop”. Ce se întâmplă acum în cazul proiectului grandios de la Casa Albă

Proiectul grandios al președintelui Donald Trump pentru Casa Albă a primit undă verde de la o comisie federală, dar rămâne blocat de o decizie judecătorească. Disputa juridică ține în aer viitorul construcției.

Planurile pentru uriașa sală de bal dorită de Donald Trump la Casa Albă au intrat într-un blocaj neașteptat, după ce un judecător federal a suspendat lucrările, în ciuda unei aprobări oficiale venite din partea unei comisii de urbanism, potrivit Apnews.com.

Deși Comisia Națională de Planificare a Capitalei a votat cu 8 la 1 în favoarea construcției, proiectul nu poate avansa până la clarificarea situației în instanță. Un judecător federal a decis marți oprirea lucrărilor, afectând unul dintre cele mai ambițioase proiecte de modernizare ale Casei Albe din ultimul secol.

Cu toate acestea, comisia de urbanism și-a continuat procedurile, ignorând impactul imediat al deciziei judiciare.

„Această decizie nu are nicio legătură cu munca noastră de astăzi. (…) Din perspectiva mea, avem un proiect. Ni s-a cerut să-l revizuim şi aceasta este exact misiunea noastră de astăzi”, a declarat Will Scharf, președintele comitetului.

Donald Trump a reacționat rapid, mulțumind public comisiei.

„Aș dori să mulțumesc membrilor Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei și personalului acesteia, care tocmai au votat cu o majoritate covârșitoare, 8 la 1, în favoarea aprobării magnificului Sală de bal a Casei Albe, care se ridică acum pe acest pământ sfânt. Mă bucur să anunț că chiar și senatorul Rand Paul, membru al consiliului de administrație, cunoscut ca fiind un vot extrem de dificil, a votat cu un DA ferm. De mai bine de 150 de ani, fiecare președinte a visat să aibă o sală de bal la Casa Albă pentru a găzdui oameni la petreceri grandioase, vizite de stat și chiar, în zilele noastre, la inaugurări. Sunt onorat să fiu primul președinte care a pus în sfârșit în mișcare acest proiect atât de necesar, care se desfășoară la timp și sub bugetul alocat. Când va fi finalizată, va fi cea mai mare și mai frumoasă sală de bal de acest gen din întreaga lume și un complement fabulos pentru frumoasa și istorica noastră Casă Albă!”, a scris Trump pe Truth Social.

Critici dure și acuzații legale

Proiectul nu este lipsit de controverse. National Trust for Historic Preservation a deschis un proces împotriva administrației Trump, acuzând încălcarea procedurilor legale.

Organizația susține că nu a fost realizată o anchetă publică adecvată și că nu există aprobarea Congresului pentru acest proiect, al cărui buget a crescut de la 200 la 400 de milioane de dolari, finanțat din donații private.

Judecătorul a decis suspendarea temporară a lucrărilor pentru două săptămâni, timp în care guvernul american a depus apel. În ciuda disputelor, planurile lui Donald Trump rămân ambițioase. Noua sală de bal ar urma să aibă două etaje, o suprafață de 8.360 de metri pătrați și o capacitate de până la 1.000 de persoane.

Construcția implică deja schimbări majore: o întreagă aripă a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc noii structuri.

