Alegerile anticipate revin cu obstinaţie în atenția politicienilor. Şeful AEP: „Probabil că România va experimenta şi această soluţie de deblocare politică”

Olga Borșcevschi
Mediul politic, inclusiv AEP, intenționează să modifice regulamentul organizării alegerilor anticipate. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, consideră că în noul Cod Electoral ar trebui să existe o secțiune dedicată alegerilor anticipate, argumentând că, „mai devreme sau mai târziu, probabil că România va experimenta și această soluție de deblocare politică”.

Țuțuianu a prezentat marți, la Comisia juridică a Camerei Deputaților, prioritățile pentru anul 2026, între acestea aflându-se reforma cadrului normativ aplicabil partidelor politice, reforma AEP.

„La nivelul Autorității am constituit, în această perioadă, patru grupuri de lucru. Elaborăm un proiect de lege pentru organizarea și funcționarea AEP, o lege nouă a partidelor politice, o lege privind aplicarea și asigurarea respectării prevederilor Regulamentului UE 2024/900 a Parlamentului European și Consiliului privind transparența și vizarea unui public țintă în publicitatea politică. (…)

Suntem în lucru cu un proiect de lege privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și ne-am propus ca, undeva în toamnă, în luna septembrie, să venim cu un Cod Electoral, care să aibă dispoziții speciale aplicabile celor patru categorii de alegeri. Mă gândesc că ar trebui să avem în Codul Electoral reglementată și problema referendumului și, un lucru de care ne-am ferit până astăzi, o secțiune dedicată alegerilor anticipate, pentru că mai devreme sau mai târziu probabil că România va experimenta și această soluție de deblocare politică.

De asemenea, ne gândim ca, după aprobarea legii de organizare și funcționare a AEP, să organizăm în cadrul autorității o structură de specialitate care să se ocupe de publicitatea politică și de relația noastră cu platformele mari, gen TikTok, Facebook, care nu a fost deloc ușoară în timpul campaniilor electorale din 2024 și 2025, să operaționalizăm Centrul expert electoral”, a spus Adrian Țuțuianu, la Parlament.

El a adăugat că nu avem reglementată „problema alegerilor anticipate în niciun fel”.

„Știm cu toții că mecanismul constituțional este dificil de pus în practică, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să avem o reglementare, cel puțin teoretic. Oricând este posibil ca răspunsul la o criză politică majoră să fie acela al alegerilor anticipate. Și cred că datoria Autorității Electorale Permanente este să fie pregătită pentru orice tip de scutin, să aibă și suportul legal necesar”, a mai spus șeful AEP.

