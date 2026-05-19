Prima pagină » Actualitate » Descinderi la Curtea Supremă din Kiev. Mai mulți judecători sunt vizați într-un megadosar de mită

Descinderi la Curtea Supremă din Kiev. Mai mulți judecători sunt vizați într-un megadosar de mită

Bianca Dogaru
Descinderi la Curtea Supremă din Kiev. Mai mulți judecători sunt vizați într-un megadosar de mită
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) fac astăzi percheziții de amploare la domiciliile, birourile și mașinile mai multor magistrați, anunță procurorii anticorupție ucraineni. Ancheta vizează trei judecători în funcție și un fost judecător pensionat, toți suspectați că au primit sume uriașe de bani pentru a da o sentință favorabilă unui controversat om de afaceri.

Sediul Biroului Național Anticorupție din Ucraina/FOTO:X

Disputa pe acțiuni și mita de 2,7 milioane de dolari

Totul a început de la un litigiu juridic extrem de complex legat de combinatul minier Poltava. Un cunoscut om de afaceri, proprietarul grupului „Finanțe și Credit”, risca să piardă un pachet de peste 40% din acțiunile companiei, după ce o curte de apel a anulat contractul de vânzare-cumpărare. Cazul a ajuns pe masa Marii Camere a Curții Supreme, structură care rezolvă cele mai dificile procese din țară. Pentru a obține o decizie favorabilă, patronul grupului a apelat la un intermediar și a trimis o șpagă uriașă de 2,7 milioane de dolari pentru președintele instanței și judecătorii de caz.

Demiterea președintelui Curții Supreme

Planul a fost dat peste cap de procurorii anticorupție în primăvara anului 2023. Președintele de atunci, Vsevolod Knyazev, împreună cu avocatul său, au fost prinși în flagrant chiar în momentul în care primeau o tranșă de 450.000 de dolari din suma totală. Acesta a fost demis din funcția de președinte al Curții Supreme, iar presa din Ucraina a dezvăluit ulterior că banii proveneau de la rețele care apărau interesele cunoscutului oligarh Konstantin Zhevago.

Pe 3 august 2023, Kostiantyn Zhevago, proprietarul grupului Finance and Credit, a fost, de asemenea, notificat cu privire la suspiciunile care există asupra lui. În ianuarie 2024, Vsevolod Knyazev a fost eliberat din arestul preventiv, pentru o cauțiune de 18,16 milioane grivne. Curtea Supremă l-a demis în cele din urmă pe fostul său șef, Knyazev, din funcția de judecător în decembrie 2024.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cine este noul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate. Şeful de facto peste declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor a reuşit să ia examenul
16:46
Cine este noul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate. Şeful de facto peste declaraţiile de avere şi de interese ale aleşilor a reuşit să ia examenul
EDUCAȚIE Ministrul Educației continuă să critice măsurile luate de Bolojan: „A fost o greșeală că nu s-au aplicat uniform reducerile”
16:33
Ministrul Educației continuă să critice măsurile luate de Bolojan: „A fost o greșeală că nu s-au aplicat uniform reducerile”
FLASH NEWS PSD a introdus în Parlament un amendament prin care se abrogă 12 articole din OUG privind Programul SAFE, adoptată după demiterea Guvernului Bolojan
16:27
PSD a introdus în Parlament un amendament prin care se abrogă 12 articole din OUG privind Programul SAFE, adoptată după demiterea Guvernului Bolojan
INTERVIU Codruța Kovesi: Parchetul European are în lucru ”investigații extrem de interesante care vizează România”. Termenul dosarului Pfizergate
16:02
Codruța Kovesi: Parchetul European are în lucru ”investigații extrem de interesante care vizează România”. Termenul dosarului Pfizergate
FLASH NEWS Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre o posibilă întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump: „Președintele este cel care va anunța”
15:54
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre o posibilă întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump: „Președintele este cel care va anunța”
APĂRARE MApN confirmă că un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Pilotul va primi emblema de „Emisar pentru Pace”
15:50
MApN confirmă că un F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Pilotul va primi emblema de „Emisar pentru Pace”
Mediafax
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Digi24
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile
Cancan.ro
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Mediafax
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Click
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Ce se întâmplă doctore
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Bucureștiul va avea 8 noi parcări. Unde vor fi construite?
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre primele galaxii ale Universului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Mobilitate flexibilă în oraș: când închirierea bate proprietatea personală (P)
ECONOMIE Isărescu demolează isteria creșterii cursului valutar din cauza demiterii lui Bolojan. „Nu am cumpărat valută, am vândut. Cursul s-ar fi făcut 4,4 lei”
16:33
Isărescu demolează isteria creșterii cursului valutar din cauza demiterii lui Bolojan. „Nu am cumpărat valută, am vândut. Cursul s-ar fi făcut 4,4 lei”
EXCLUSIV Năstase, dezvăluire în premieră despre “noaptea cuțitelor lungi”: O să-ți spun ceva ce nu am spus niciodată public/La telefon Băsescu
16:12
Năstase, dezvăluire în premieră despre “noaptea cuțitelor lungi”: O să-ți spun ceva ce nu am spus niciodată public/La telefon Băsescu
COMUNICAT DERTOUR ROMÂNIA lansează campania „Avans 1 euro” pentru vacanțele de iarnă 2026-2027
16:03
DERTOUR ROMÂNIA lansează campania „Avans 1 euro” pentru vacanțele de iarnă 2026-2027
EXCLUSIV Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece
15:46
Românii, păcăliți de mitul „salvatorului”. Năstase: Așteaptă să le rezolve problemele/S-au uitat la Băsescu, s-au uitat la Iohannis, nu le trece
RĂZBOI Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: locuințe distruse în Harkov, Krivoi Rog și regiunea Odesa. Mai multe persoane au fost rănite
15:45
Atac masiv cu drone rusești asupra Ucrainei: locuințe distruse în Harkov, Krivoi Rog și regiunea Odesa. Mai multe persoane au fost rănite
CONTROVERSĂ Scandal de corupție în Spania: Un aliat cheie din tabăra prim-ministrului Pedro Sánchez este acuzat de spălare de bani
15:42
Scandal de corupție în Spania: Un aliat cheie din tabăra prim-ministrului Pedro Sánchez este acuzat de spălare de bani

Cele mai noi

Trimite acest link pe