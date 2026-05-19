Descinderi la Curtea Supremă din Kiev. Mai mulți judecători sunt vizați într-un megadosar de mită

Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) fac astăzi percheziții de amploare la domiciliile, birourile și mașinile mai multor magistrați, anunță procurorii anticorupție ucraineni. Ancheta vizează trei judecători în funcție și un fost judecător pensionat, toți suspectați că au primit sume uriașe de bani pentru a da o sentință favorabilă unui controversat om de afaceri.

Disputa pe acțiuni și mita de 2,7 milioane de dolari

Totul a început de la un litigiu juridic extrem de complex legat de combinatul minier Poltava. Un cunoscut om de afaceri, proprietarul grupului „Finanțe și Credit”, risca să piardă un pachet de peste 40% din acțiunile companiei, după ce o curte de apel a anulat contractul de vânzare-cumpărare. Cazul a ajuns pe masa Marii Camere a Curții Supreme, structură care rezolvă cele mai dificile procese din țară. Pentru a obține o decizie favorabilă, patronul grupului a apelat la un intermediar și a trimis o șpagă uriașă de 2,7 milioane de dolari pentru președintele instanței și judecătorii de caz.

Demiterea președintelui Curții Supreme

Planul a fost dat peste cap de procurorii anticorupție în primăvara anului 2023. Președintele de atunci, Vsevolod Knyazev, împreună cu avocatul său, au fost prinși în flagrant chiar în momentul în care primeau o tranșă de 450.000 de dolari din suma totală. Acesta a fost demis din funcția de președinte al Curții Supreme, iar presa din Ucraina a dezvăluit ulterior că banii proveneau de la rețele care apărau interesele cunoscutului oligarh Konstantin Zhevago.

Pe 3 august 2023, Kostiantyn Zhevago, proprietarul grupului Finance and Credit, a fost, de asemenea, notificat cu privire la suspiciunile care există asupra lui. În ianuarie 2024, Vsevolod Knyazev a fost eliberat din arestul preventiv, pentru o cauțiune de 18,16 milioane grivne. Curtea Supremă l-a demis în cele din urmă pe fostul său șef, Knyazev, din funcția de judecător în decembrie 2024.

