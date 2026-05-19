Victor Negrescu: „PSD nu va face niciodată guvern cu AUR”. Cum ar trebui construită noua formulă de guvernare

Victor Negrescu a declarat că partidele pro-europene trebuie să reia negocierile pentru formarea unui guvern, iar Partidul Social Democrat susține refacerea coaliției pro-occidentale „pe noi baze”. Europarlamentarul PSD a precizat că viitoarea structură guvernamentală ar trebui să aibă la bază un „mandat clar bazat pe prioritățile de țară și un mecanism de dialog funcțional”.

Victor Negrescu a făcut și profilul viitorului premier. El a susținut că acesta trebuie să aibă „pregătire economică”. De altfel, viitorul premier trebuie să aibă „o reputație profesională bună și o cultură a dialogului”, iar varianta „nu poate să fie respinsă de nimeni”, arată Mediafax.

De asemenea, Victor Negrescu a exclus o posibilă colaborare între AUR și PSD, menționând că un astfel de subiect nu a fost abordat în interiorul Partidului Social Democrat. În sprijinul acestei poziții, el a amintit declarațiile făcute de Sorin Grindeanu și de președintele Nicușor Dan, subliniind că ambii au exclus categoric posibilitatea unei alianțe cu Alianța pentru Unirea Românilor.

„Nu există niciun scenariu prin care Partidul Social Democrat ar face guvernarea împreună cu AUR sau cu voturi primite de la AUR”, a spus europarlamentarul PSD.

„Agenda reală trebuie să fie bunăstarea românilor”

Despre AUR, europarlamentarul PSD a menționat că este „un partid extremist, cu derapaje anti-democratice”. El a acuzat că facțiunea politică promovează o agendă „anti-europeană și anti-occidentală” care ar putea pune în pericol accesul României la fondurile europene și ar descuraja intrările de capital străin.

Victor Negrescu susține că partidele pro-occidentale au greșit când au colaborat punctual cu Alianța pentru Unirea Românilor, invocând exemple precum moțiunea de cenzură din 2021 și alte inițiative parlamentare susținute împreună.

„Clasa politică trebuie să revină la o linie roșie de demarcație clară și de respingere a oricărei colaborări cu aceste partide. Agenda reală trebuie să fie bunăstarea românilor. Altfel, această ruptură între clasa politică și cetățeni poate costa enorm România”, afirmă Negrescu.

