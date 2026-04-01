Secretarul Apărării, Pete Hegseth, oprește ancheta în cazul piloților care au survolat casa lui Kid Rock. Vedeta, susținător înflăcărat al lui Trump

Echipajele celor două elicoptere militare care au fost surprinse survolând reședința cântărețului Kid Rock din Tennessee, în urmă cu câteva zile, au fost suspendate temporar marți. Pentru scurt timp, însă. La numai câteva ore după încetarea activității soldaților, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a comunicat pe contul său de X că pot reveni la serviciu.

„Fără sancțiuni. Fără anchetă. Continuați, patrioți”, a scris Hegseth pe rețeaua de socializare.

Kid Rock, un susținător vocal al președintelui Donald Trump, a postat, sâmbătă, un videoclip în care apare salutând elicopterele AH-64 Apache în timp ce acestea zburau în cerc deasupra piscinei de la reședința sa, relatează BBC.

„Dumnezeu să binecuvânteze America și pe toți cei care au făcut sacrificiul suprem pentru a o apăra”, a scris artistul în descriere.

Imaginile i-au determinat pe mulți internauți și personalități politice să se întrebe de ce se aflau aeronavele acolo.

Marți dimineață, Armata SUA anunțase că echipajele vor fi suspendate din serviciu pe durata anchetei militare menite să stabilească dacă au respectat reglementările federale privind zborul. Hegseth a intervenit la scurt timp după aceea.

Kid Rock – al cărui nume real este Robert Ritchie – a declarat luni pentru postul local de știri WKRN-TV că nu este neobișnuit ca elicopterele de la baza militară Fort Campbell din apropiere să zboare în apropierea casei sale.

El a menționat că a susținut concerte pentru trupele de la Fort Campbell și în străinătate.

„Cred că știu că acesta este un loc destul de prietenos”, a spus el. „Am vorbit cu câțiva dintre acești piloți. Le-am spus: «Mă vedeți cum vă fac cu mâna când treceți pe lângă casa mea?» Le-am zis: «Sunteți mereu bineveniți să treceți pe lângă casa mea, oricând.»”

Când a fost întrebat de reporterii din Broul Oval despre asta, Trump a spus în glumă: „Poate că încercau să-l apere.”

Totuși, președintele a spus că echipajele „probabil că nu ar fi trebuit să facă asta. Nu ar trebui să vă jucați”.

„Le place Kid Rock. Și mie îmi place Kid Rock”, a adăugat el.

Armata a confirmat că două dintre elicopterele sale Apache din Brigada 101 de Aviație de Luptă de la Fort Campbell au efectuat un zbor pe 28 martie în zona Nashville, din statul Tennessee, unde Kid Rock locuiește și deține două restaurante.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

