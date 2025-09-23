Șeful unei delegații americane cere consolidarea unui dialog deschis între BEIJING și WASHINGTON pentru evitarea oricărui „conflict”

Șeful unei delegații a Congresului SUA aflată în vizită în China a cerut, marți, consolidarea dialogului dintre Beijing și Washington pentru a evita orice „neînțelegere” între cele două armate, care concurează pentru influență în regiunea Asia-Pacific.

Adam Smith, parlamentar democrat cu experiență în Comitetul pentru Forțe Armate al Camerei Reprezentanților, a declarat că Beijingul trebuie să comunice mai mult cu celelalte puteri cu privire la capacitățile sale militare pentru a evita orice incident.

Delegația americană a vizitat China pentru prima dată din 2019. Beijingul și Washingtonul se află în conflict din cauza numeroaselor probleme, precum relațiile comerciale, situația din Taiwan și revendicările teritoriale chineze în Marea Chinei de Sud.

„Am văzut navele și aeronavele noastre și ale lor apropiindu-se mult prea mult unele de altele. Trebuie să ne îmbunătățim comunicarea cu privire la modalitatea prin care putem evita asemenea incidente”, a declarat Adam Smith în timpul unei conferințe de presă la Ambasada SUA din Beijing.

Delegația este formată din patru oficiali aleși, care provin din tabăra republicană și din cea democrată.

SUA și China colaborează pentru îmbunătățirea relațiilor diplomatice

„Riscul de a înțelege greșit capacitățile oricăreia dintre părți este semnificativ”, iar cele două state trebuie să se angajeze în dialog pentru „a evita orice conflict”, a subliniat Smith, potrivit ziarului La Presse.

Delegația s-a întâlnit cu ministrul chinez al Apărării, Dong Jun. Aceștia au discutat despre importanța rezolvării „diferențelor” și a stabilirii unui dialog mai deschis, potrivit unui comunicat al SUA.

Vizita delegației are loc la câteva zile după o convorbire telefonică între președintele american, Donald Trump, și omologul său chinez, Xi Jinping. Aceștia au convenit să se întâlnească cu ocazia summitului APEC, programat pe 31 octombrie-1 noiembrie, în Coreea de Sud.

