Kim Jong-Un și Xi Jinping relansează relațiile dintre COREEA DE NORD și CHINA/ Cele două state promovează dezvoltarea cooperării strategice

Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, l-a asigurat pe omologul său chinez, Xi Jinping, că Phenianul va consolida în continuare relațiile cu Beijingul, garantând că va susține mai activ legăturile dintre cele două state.

„Este poziția fermă a Partidului Muncitorilor din Coreea și a Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) de a consolida și dezvolta în continuare relațiile tradiționale de prietenie și cooperare cu China, așa cum este necesar”, a declarat Kim. „Credem că RPDC, alături de camarazii chinezi, va promova mai viguros dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două state în lupta comună pentru realizarea cauzei socialiste”, a afirmat liderul nord-coreean, urând Chinei „mult succes”.

În prima sa călătorie în China în peste șase ani, Kim a participat la o paradă militară de amploare la Beijing pe 3 septembrie și a purtat o discuție cu Xi Jinping, un semn clar al restabilirii relațiilor dintre cele două state, potrivit agenției de presă Yonhap.

Kim Jong-Un, deschis către comunitatea internațională

De asemenea, Xi Jinping, i-a transmis un mesaj de felicitare omologului său nord-coreean, cu ocazia Zilei Naționale a Coreei de Nord, declarând că Beijingul este pregătit să consolideze comunicarea strategică cu Phenianul.

„Partea chineză este pregătită să își unească forțele pentru a promova prietenia China-Coreea de Nord și cauza socialistă a celor două țări prin intensificarea comunicării strategice, vizite frecvente și o cooperare strânsă cu Phenianul”, i-a transmis Xi Jinping lui Kim Jong-Un. „Politica strategică consecventă și fermă a partidului și a Guvernului chinez este de a apăra, a consolida și a dezvolta cu succes relațiile China-Coreea de Nord”, a insistat Xi.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Beijingul este „pregătit” să își consolideze comunicarea STRATEGICĂ cu Phenianul/ Xi Jinping se angajează să protejeze interesele comune ale statelor

Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”