Europa riscă să se confrunte cu o penurie de combustibil încă de luna viitoare, pe măsură ce consecințele crizei din Orientul Mijlociu se agravează, a avertizat, miercuri, directorul general al grupului Shell, relatează The Telegraph.

Wael Sawan, directorul general al companiei, a declarat că reducerea ofertei globale de petrol și gaze a obligat deja anumite regiuni din Asia să-și reducă consumul de energie și că „efectul de undă” amenință să se extindă spre vest în câteva zile.

Potrivit oficialului Shell, acest lucru ar putea obliga guvernele europene să reducă cererea de energie – o măsură care nu a mai fost luată de la criza energetică din 2022 – pentru a preveni penuria.

Surse militare au declarat, marți, că Marea Britanie conduce eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, blocate de Iran, iar planificatorii iau în considerare desfășurarea unor drone de detectare a minelor de pe „nave-mamă” civile închiriate.

Între timp, Donald Trump se pregătește să trimită parașutiști pentru o eventuală invazie terestră a insulelor-cheie de-a lungul coastei iraniene. Cu toate acestea, președintele SUA a insistat tot, marți, că au loc negocieri de pace cu Teheranul.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, este desemnat pentru prima dată în calitate de negociator, în contextul în care Iranul refuză să poarte discuții cu emisarii lui Trump în Orientul Mijlociu, au declarat surse pentru The Telegraph.

Surse din Golf au afirmat că iranienii nu vor accepta să se întâlnească cu Steve Witkoff și Jared Kushner, acuzându-i că i-au „înjunghiat pe la spate” în cadrul negocierilor nucleare anterioare, înainte de izbucnirea războiului.

Ce le recomandă AIE cetățenilor

În contextul în care conflictul a ajuns deja în a patra săptămână, Agenția Internațională pentru Energie a făcut apel la țări să reducă consumul de petrol și gaze prin încurajarea muncii la distanță, reducerea limitelor de viteză pe șosele și utilizarea mai intensă a transportului public.

Ce măsuri iau autoritățile în Asia

În Asia, unde țările depind în mare măsură de petrolul și gazul din Orientul Mijlociu, guvernele au impus deja săptămâni de lucru de patru zile, au îndemnat populația să folosească mai puțin aerul condiționat și au suspendat călătoriile în străinătate ale funcționarilor publici.

În cadrul unei conferințe a industriei desfășurate la Houston, Texas, Sawan a afirmat că guvernele europene ar putea fi nevoite să ia măsuri similare, în curând.

„Este un efect de undă”, a spus el. „Vedem că Asia de Sud este prima care resimte impactul, care se extinde apoi către Asia de Sud-Est, Asia de Nord-Est și, pe măsură ce intrăm în luna aprilie, tot mai mult către Europa. „Așadar, încercăm să colaborăm cu guvernele pentru a le atrage atenția asupra pârghiilor pe care ar putea fi nevoie să le acționeze – inclusiv măsuri privind cererea, ce trebuie să facă în ceea ce privește stocarea, ce trebuie să facă în ceea ce privește achiziționarea de stocuri și așa mai departe.”

Șeful OMV: „Conduceți mai puțin. Am putea rămâne fără combustibil“

Avertismentul șefului Shell, vine, însă, după ce directorul general al OMV, Alfred Stern, a avertizat, în urmă cu zece zile, că Europa riscă să se confrunte cu o gravă penurie de combustibil în Europa. Unele benzinării din Austria erau fără stocuri de combustibil, încă de atuci. Stern a venit atunci cu câteva „propuneri pragmatice” despre cum ar trebui să se comporte consumatorii pentru a preveni o penurie de combustibili cum s-a întâmplat în SUA, în 1973 și în 1979.

„În cazul unei penurii de combustibil, este destul de clar cum ar trebui să se comporte consumatorii. Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet – nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, a spus directorul general al OMV, Alfred Stern în presa din Austria.

În ce situație s-ar pruduce o penurie de combustibil

Surse din industria energetică au avertizat, însă, că o eventuală penurie de combustibil ar reprezenta un „scenariu de coșmar” puțin probabil, care s-ar produce doar dacă războiul dintre SUA și Israel cu Iranul s-ar prelungi până în vară.

Conflictul a provocat panică pe piețe, determinând o creștere a prețului petrolului și al gazelor cu 40% și, respectiv, 60% în ultimele patru săptămâni.

Situația a fost agravată de amenințările Iranului de a ataca navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, blocând practic o cincime din rezervele mondiale de petrol și GNL în Golful Persic.

În Asia, acest lucru a declanșat o cursă pentru găsirea de alternative, ceea ce a pus țări precum China, Japonia și Coreea de Sud în competiție cu Europa pentru livrările din America, cel mai mare exportator mondial de petrol și GNL.

Ashley Kelty, analist în domeniul petrolului și gazelor la Panmure Liberum, a declarat: „Multe încărcături americane sunt redirecționate acum către Asia, deoarece acolo se plătesc prețuri mai mari.”

Înainte de a veni în România, șeful OMV dă un sfat șoferilor: Conduceți mai puțin. Am putea rămâne fără combustibil

După pandemie, un nou lockdown a început, cel pe energie. „Mergeți pe jos dacă vă pasă” e noul „stați în casă dacă vă pasă”. Ce măsuri urmează