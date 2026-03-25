Semnale de alarmă de la greii din energie. După OMV, șeful Shell avertizează că Europa ar putea rămâne fără combustibil. Ce măsuri au luat asiaticii
Europa riscă să se confrunte cu o penurie de combustibil încă de luna viitoare, pe măsură ce consecințele crizei din Orientul Mijlociu se agravează, a avertizat, miercuri, directorul general al grupului Shell, relatează The Telegraph.

Wael Sawan, directorul general al companiei, a declarat că reducerea ofertei globale de petrol și gaze a obligat deja anumite regiuni din Asia să-și reducă consumul de energie și că „efectul de undă” amenință să se extindă spre vest în câteva zile.

Potrivit oficialului Shell, acest lucru ar putea obliga guvernele europene să reducă cererea de energie – o măsură care nu a mai fost luată de la criza energetică din 2022 – pentru a preveni penuria.

Surse militare au declarat, marți, că Marea Britanie conduce eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, blocate de Iran, iar planificatorii iau în considerare desfășurarea unor drone de detectare a minelor de pe „nave-mamă” civile închiriate.

Între timp, Donald Trump se pregătește să trimită parașutiști pentru o eventuală invazie terestră a insulelor-cheie de-a lungul coastei iraniene. Cu toate acestea, președintele SUA a insistat tot, marți, că au loc negocieri de pace cu Teheranul.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, este desemnat pentru prima dată în calitate de negociator, în contextul în care Iranul refuză să poarte discuții cu emisarii lui Trump în Orientul Mijlociu, au declarat surse pentru The Telegraph.

Surse din Golf au afirmat că iranienii nu vor accepta să se întâlnească cu Steve Witkoff și Jared Kushner, acuzându-i că i-au „înjunghiat pe la spate” în cadrul negocierilor nucleare anterioare, înainte de izbucnirea războiului.

Ce le recomandă AIE cetățenilor

În contextul în care conflictul a ajuns deja în a patra săptămână, Agenția Internațională pentru Energie a făcut apel la țări să reducă consumul de petrol și gaze prin încurajarea muncii la distanță, reducerea limitelor de viteză pe șosele și utilizarea mai intensă a transportului public.

Ce măsuri iau autoritățile în Asia

În Asia, unde țările depind în mare măsură de petrolul și gazul din Orientul Mijlociu, guvernele au impus deja săptămâni de lucru de patru zile, au îndemnat populația să folosească mai puțin aerul condiționat și au suspendat călătoriile în străinătate ale funcționarilor publici.

În cadrul unei conferințe a industriei desfășurate la Houston, Texas, Sawan a afirmat că guvernele europene ar putea fi nevoite să ia măsuri similare, în curând.

„Este un efect de undă”, a spus el. „Vedem că Asia de Sud este prima care resimte impactul, care se extinde apoi către Asia de Sud-Est, Asia de Nord-Est și, pe măsură ce intrăm în luna aprilie, tot mai mult către Europa.

„Așadar, încercăm să colaborăm cu guvernele pentru a le atrage atenția asupra pârghiilor pe care ar putea fi nevoie să le acționeze – inclusiv măsuri privind cererea, ce trebuie să facă în ceea ce privește stocarea, ce trebuie să facă în ceea ce privește achiziționarea de stocuri și așa mai departe.”

Șeful OMV: „Conduceți mai puțin. Am putea rămâne fără combustibil“

Avertismentul șefului Shell, vine, însă, după ce directorul general al OMV, Alfred Stern, a avertizat, în urmă cu zece zile, că Europa riscă să se confrunte cu o gravă penurie de combustibil în Europa. Unele benzinării din Austria erau fără stocuri de combustibil, încă de atuci. Stern a venit atunci cu câteva „propuneri pragmatice” despre cum ar trebui să se comporte consumatorii pentru a preveni o penurie de combustibili cum s-a întâmplat în SUA, în 1973 și în 1979.

„În cazul unei penurii de combustibil, este destul de clar cum ar trebui să se comporte consumatorii. Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet – nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, a spus directorul general al OMV, Alfred Stern în presa din Austria.

În ce situație s-ar pruduce o penurie de combustibil

Surse din industria energetică au avertizat, însă, că o eventuală penurie de combustibil ar reprezenta un „scenariu de coșmar” puțin probabil, care s-ar produce doar dacă războiul dintre SUA și Israel cu Iranul s-ar prelungi până în vară.

Conflictul a provocat panică pe piețe, determinând o creștere a prețului petrolului și al gazelor cu 40% și, respectiv, 60% în ultimele patru săptămâni.

Situația a fost agravată de amenințările Iranului de a ataca navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, blocând practic o cincime din rezervele mondiale de petrol și GNL în Golful Persic.

În Asia, acest lucru a declanșat o cursă pentru găsirea de alternative, ceea ce a pus țări precum China, Japonia și Coreea de Sud în competiție cu Europa pentru livrările din America, cel mai mare exportator mondial de petrol și GNL.

Ashley Kelty, analist în domeniul petrolului și gazelor la Panmure Liberum, a declarat: „Multe încărcături americane sunt redirecționate acum către Asia, deoarece acolo se plătesc prețuri mai mari.”

Sursă foto: Hepta

Înainte de a veni în România, șeful OMV dă un sfat șoferilor: Conduceți mai puțin. Am putea rămâne fără combustibil

După pandemie, un nou lockdown a început, cel pe energie. „Mergeți pe jos dacă vă pasă” e noul „stați în casă dacă vă pasă”. Ce măsuri urmează

MILITAR Negocieri de pe poziții de forță. În timp ce invită Iranul la discuții de pace, SUA se pregătesc să trimită 3.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu
14:19
Negocieri de pe poziții de forță. În timp ce invită Iranul la discuții de pace, SUA se pregătesc să trimită 3.000 de parașutiști în Orientul Mijlociu
EXTERNE Patriarhia Ierusalimului confirmă suspendarea tradiționalei Procesiuni de Florii
14:16
Patriarhia Ierusalimului confirmă suspendarea tradiționalei Procesiuni de Florii
NEWS ALERT Iranul susține că a lansat rachete asupra portavionului USS Abraham Lincoln. „Vor urma și alte lovituri“
14:15
Iranul susține că a lansat rachete asupra portavionului USS Abraham Lincoln. „Vor urma și alte lovituri“
FLASH NEWS Orban face o mișcare de forță și închide robinetul de gaz pentru Zelenski: „Cât timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria”
13:48
Orban face o mișcare de forță și închide robinetul de gaz pentru Zelenski: „Cât timp cât Ucraina nu furnizează petrol, nu va primi gaze din Ungaria”
FLASH NEWS Ce oraș din Europa va câștiga cursa pentru găzduirea noii agenții vamele a UE. Aflat pe lista celor 9 orașe candidate, București a ieșit din cursă
13:06
Ce oraș din Europa va câștiga cursa pentru găzduirea noii agenții vamele a UE. Aflat pe lista celor 9 orașe candidate, București a ieșit din cursă
ȘTIINȚĂ NASA alocă 20 de miliarde de dolari pentru o bază pe Lună. Ce vrea agenția mai exact să construiască
13:04
NASA alocă 20 de miliarde de dolari pentru o bază pe Lună. Ce vrea agenția mai exact să construiască
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Predicția lui George Simion despre liderii PSD: „Sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video | Primele imagini în detaliu cu Cybercab de la Tesla. Nu are volan, dar introduce clapetă pentru deschiderea ușilor
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
De ce unele opere de artă ajung capodopere, iar altele dispar fără urmă?

