Serviciile de informații americane susțin că ar fi identificat presupuse planuri ale Iranului pentru un atac cu o „bombă murdară” sau arme chimice la Washington, care ar viza oficiali ai administrației Trump.

Iranul ar analiza posibilitatea lansării unui atac cu materiale radioactive sau substanțe chimice în capitala Statelor Unite, potrivit unor informații obținute de serviciile secrete americane și prezentate de CNN, care citează șapte oficiali din SUA.

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Presupusele planuri ar avea ca ținte membri de rang înalt ai administrației președintelui Donald Trump. Informațiile au determinat autoritățile americane să pregătească măsuri suplimentare de securitate.

Două dintre sursele citate susțin că informațiile colectate conțin detalii concrete despre posibile locații și ținte.

„Monitorizăm toate potențialele amenințări, dar în acest moment nu există amenințări credibile la adresa teritoriului național”, a declarat Lauren Bis, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Avertismentul spionajului american apare pe fondul conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, început în februarie, și al presiunilor economice exercitate de Washington asupra Teheranului. Potrivit surselor americane, autoritățile consideră că Iranul ar putea lua în calcul extinderea confruntării pe teritoriul Statelor Unite.

„Dacă dispun efectiv de personalul necesar pentru a le pune în aplicare este o chestiune discutabilă”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu evaluările serviciilor de informații.

În ultima săptămână, oficialii americani au organizat mai multe reuniuni pentru a analiza posibilele măsuri de protecție. Una dintre surse a descris pregătirile drept „prudente”. În paralel, Serviciul Secret american l-a mutat pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-o locuință militară, pe fondul amenințărilor atribuite Iranului.

Teheranul a fost acuzat și în trecut că a pregătit operațiuni împotriva unor oficiali americani, inclusiv un presupus complot de asasinare a lui Donald Trump în 2024. Potrivit anchetatorilor americani, asemenea planuri au fost investigate încă din primul mandat al actualului președinte.

Ce este o „bombă murdară”

O „bombă murdară” este un dispozitiv care combină explozibili convenționali cu materiale radioactive, scopul fiind dispersarea acestora în zona afectată. Spre deosebire de o armă nucleară, dispozitivul nu produce o reacție de fisiune nucleară.

Specialiștii explică faptul că efectele imediate asupra victimelor ar proveni, cel mai probabil, din explozia propriu-zisă, în timp ce contaminarea radioactivă ar putea necesita evacuarea și decontaminarea unor suprafețe.

„Orice armă de acest fel este o armă a terorii, nu o armă de precizie, la fel ca un atentator sinucigaș care se aruncă în aer. Acestea pot îmbolnăvi grav oamenii și pot face anumite zone de nelocuit”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu noile informații.

Serviciile de informații americane ar fi interceptat inclusiv discuții iraniene în care se susține că materiale destinate fabricării unor dispozitive explozive ar fi fost deja ascunse pe teritoriul Statelor Unite.

„Având în vedere cât de permeabilă a fost granița noastră în cea mai mare parte a ultimilor zece ani, ar fi fost extrem de ușor să se introducă agenți în țară”, a afirmat o sursă apropiată serviciilor de informații.

Potrivit unei alte persoane familiarizate cu evaluările, principala schimbare identificată de autoritățile americane nu privește neapărat capacitățile Iranului, ci motivația pe care conducerea de la Teheran ar putea-o avea în actualul context militar.

Reacția Teheranului

Reprezentanța Iranului la Organizația Națiunilor Unite a respins acuzațiile referitoare la o posibilă utilizare a armelor chimice.

Iranul „consideră utilizarea armelor chimice în orice circumstanțe ca fiind în totalitate ilegitimă și respinge categoric și o contrazice fără echivoc acuzațiile false și fabricate care circulă în această privință”, a transmis un purtător de cuvânt al misiunii iraniene la ONU.

Reprezentantul Teheranului nu a răspuns explicit informațiilor privind presupusul plan de utilizare a unei bombe radioactive.

SUA se tem și de atacuri chimice împotriva militarilor americani din Orientul Mijlociu

Pe lângă presupusa amenințare asupra Washingtonului, serviciile americane analizează informații potrivit cărora Iranul ar putea utiliza arme chimice împotriva trupelor Statelor Unite staționate în Orientul Mijlociu.

Îngrijorările au fost relatate inițial de The New York Times și confirmate ulterior pentru CNN de doi oficiali americani.

Mai multe surse din domeniul securității naționale susțin că militarii americani din regiune nu dispun, în toate situațiile, de echipamentele și pregătirea necesare pentru a răspunde unui atac chimic.

În același timp, oficialii americani avertizează că posibilitatea identificării din timp a unor asemenea comploturi ar putea fi afectată de problemele legislative privind supravegherea comunicațiilor.

Secțiunea 702 a legislației americane FISA, care permite colectarea anumitor comunicații ale persoanelor străine, a expirat în iunie, după ce Casa Albă și Congresul nu au ajuns la un acord privind prelungirea acesteia. Autorizațiile emise anterior rămân valabile până în martie 2027, însă reprezentanții serviciilor de informații solicită adoptarea rapidă a unei noi reglementări.

Într-o scrisoare transmisă săptămâna trecută conducerii republicane și democrate a Congresului, procurorul general Todd Blanche, directorul serviciilor naționale de informații Jay Clayton și directorul CIA John Ratcliffe au cerut reautorizarea mecanismului de supraveghere.

Oficialii au avertizat că o întârziere ar putea „pune în pericol viețile atât ale americanilor de pe teritoriul țării, cât și ale trupelor noastre staționate în străinătate, în contextul amenințării sporite prezentat Grupului celor 8”.

Membrii așa-numitului „Gang of Eight”, grup format din lideri ai Congresului și reprezentanți ai comisiilor parlamentare de informații, au primit anterior o informare privind Iranul. Nu este clar dacă aceasta a inclus și presupusele planuri pentru un atac la Washington.

SUA și Iranul, pe un butoi de pulberi

Washingtonul și Teheranul încearcă să negocieze încetarea ostilităților și deblocarea Strâmtorii Ormuz, pe fondul blocadei americane.

Președintele Trump a afirmat săptămâna trecută că războiul se va încheia „destul de curând”, însă negocierile nu au produs până acum un acord.

O sursă regională citată de CNN a susținut că următoarele săptămâni ar putea fi decisive pentru găsirea unei soluții diplomatice. Aceasta a avertizat că anumite facțiuni radicale iraniene sau grupări care au beneficiat de pe urma conflictului ar putea încerca să împiedice încheierea unui acord.