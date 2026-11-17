Un lanț de farmacii din Marea Britanie lansează un serviciu online prin care pacienții de peste 25 de ani pot primi rețete pentru canabis medicinal. Tratamentul va fi disponibil doar persoanelor eligibile, după evaluări medicale și în cazul în care terapiile convenționale nu au dat rezultate.

Farmaciile Boots a anunțat lansarea unui serviciu de prescriere a canabisului medicinal, devenind primul mare retailer farmaceutic din Marea Britanie care introduce o asemenea opțiune pentru pacienți, potrivit The Guardian.

Serviciul, denumit SureLeaf, va funcționa online și se adresează persoanelor cu vârsta de cel puțin 25 de ani care suferă de anumite afecțiuni, printre care durerea cronică, anxietatea și insomnia.

Accesul la tratament nu va fi automat. Pacienții trebuie să demonstreze că au încercat anterior terapiile convenționale, fără să obțină o ameliorare suficientă a simptomelor. Ulterior, fiecare solicitare va fi analizată de specialiști pentru a stabili dacă prescrierea canabisului medicinal este justificată.

Inițiativa va fi însoțită de un program de cercetare realizat împreună cu Universitatea din Nottingham, care va analiza evoluția pacienților, practicile de prescriere și experiențele persoanelor tratate pentru durere cronică.

Cum vor putea pacienții să obțină o rețetă pentru canabis medicinal

Persoanele interesate vor începe prin completarea unei evaluări online, în cadrul căreia vor furniza informații despre afecțiunile de care suferă și tratamentele utilizate anterior.

Datele vor fi analizate de o echipă medicală, iar pacienții considerați potențial eligibili vor fi invitați la o consultație video cu un medic specialist.

Boots precizează că fiecare prescripție va trece printr-o verificare suplimentară înainte de începerea tratamentului.

„Evaluată în mod independent de o echipă clinică multidisciplinară, care include un al doilea specialist independent, înainte de începerea tratamentului”, este procedura anunțată de companie pentru fiecare rețetă.

Pacienții care primesc tratamentul vor fi monitorizați periodic, astfel încât medicii să poată evalua eficiența acestuia, eventualele reacții adverse și necesitatea continuării administrării.

Jamie Kerruish, directorul medical al Boots, a explicat că noul serviciu este destinat în special persoanelor ale căror simptome persistă în ciuda tratamentelor obișnuite.

„Milioane de oameni trăiesc cu dureri cronice și, pentru unii dintre ei, tratamentele convenționale nu oferă o ameliorare adecvată a simptomelor. Acest lucru poate avea un impact semnificativ asupra vieții de zi cu zi, de la capacitatea de a munci și de a dormi bine până la petrecerea timpului cu familia și practicarea activităților care le fac plăcere. În cele din urmă, este vorba despre a ajuta oamenii să exploreze opțiuni adecvate care i-ar putea ajuta să-și gestioneze mai bine simptomele și să-și îmbunătățească calitatea vieții”, a declarat Jamie Kerruish.

La rândul său, medicul David Gwynne, directorul medical al serviciului online Boots, a subliniat că tratamentul nu este potrivit pentru orice pacient.

„Canabisul medicinal nu este potrivit pentru toată lumea, iar deciziile de prescriere trebuie luate cu atenție, în funcție de fiecare pacient în parte”, a declarat David Gwynne.

Potrivit acestuia, SureLeaf a fost conceput astfel încât fiecare etapă, de la evaluarea inițială până la monitorizarea tratamentului, să se desfășoare sub supraveghere medicală.

„Prioritatea noastră este să ne asigurăm că pacienții beneficiază de îngrijire responsabilă, coordonată de medici, de la evaluarea inițială efectuată de un specialist până la monitorizarea și reevaluarea continuă odată ce tratamentul a început”, a precizat Gwynne.

Canabisul medicinal este legal în Marea Britanie din 2018. Ce spun studiile despre eficiența sa

Marea Britanie a legalizat prescrierea anumitor medicamente pe bază de canabis în 2018, după o dezbatere publică declanșată de cazul unui copil din Irlanda de Nord care suferea de epilepsie severă.

La acea vreme, autoritățile vamale confiscaseră uleiul de canabis utilizat pentru tratarea băiatului, incidentul provocând reacții publice și politice privind accesul pacienților la asemenea medicamente. De atunci, mai multe clinici private britanice au început să ofere tratamente pe bază de canabis medicinal pentru diferite afecțiuni.

Accesul prin sistemul public de sănătate, NHS, rămâne însă limitat. Medicamentele de acest tip pot fi prescrise în anumite situații, inclusiv pentru forme rare de epilepsie, greața și vărsăturile provocate de chimioterapie sau spasticitatea asociată sclerozei multiple.

În sectorul privat, prescrierea s-a extins și către pacienți cu dureri cronice, tulburări psihiatrice sau afecțiuni neurologice, deși dovezile privind eficiența diferă considerabil în funcție de boală și de produsul utilizat.

O analiză științifică publicată în martie 2026, realizată de cercetători din Australia și Marea Britanie, a identificat „foarte puține dovezi” care să susțină eficiența canabisului medicinal pentru tratarea unor afecțiuni precum anxietatea, anorexia nervoasă, tulburările psihotice, tulburarea de stres post-traumatic sau dependența de opioide.

Cercetătorii au identificat însă unele dovezi privind posibile beneficii pentru persoanele cu sindrom Tourette, pentru reducerea consumului problematic de canabis și pentru ameliorarea somnului în cazul unor pacienți cu insomnie.

Rezultatele nu înseamnă că toate produsele pe bază de canabis au aceleași efecte sau că pot înlocui tratamentele recomandate în mod obișnuit.

Prin noul serviciu SureLeaf, Boots va permite evaluarea pacienților pentru astfel de tratamente în cadrul unei platforme online, cu verificări clinice înainte de prescriere și monitorizare medicală ulterioară.