Un nou scandal uriaș de corupție zguduie Ucraina. Miliarde de euro au fost obținute ilegal de o rețea formată din șefi de servicii secrete, procurori și polițiști.

Publicația Kyiv Independent scrie că rețeaua folosea mai multe centre pentru comiterea de fraude și escrocherii online.

NABU investighează cel mai nou scandal de corupție

În prezent, Biroul Național Anti-Corupție (NABU) a declanșat o anchetă care vizează mai mulți șefi din serviciile secrete, procurori de rang înalt și ofițeri de poliție din Ucraina. Aceștia sunt acuzați că au creat o întreagă structură de protecție pentru rețeaua de centre care se ocupa cu apeluri frauduloase și escrocherii online.

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Din 2022 încoace, fraudele puse la cale de această rețea s-au triplat, iar veniturile estimate sunt de ordinul miliardelor de euro. Operațiunile de scamming vizează inclusiv cetățeni din statele membre ale Uniunii Europene.

„Aceste escrocherii devin o problemă răspândită, atunci când agențiile de aplicare a legii încetează să-și facă treaba corespunzător și, în schimb, ajută la menținerea acestor operațiuni”, a declarat pentru publicația amintită un fost procuror, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Și parlamentarul Iaroslav Yurcișin a „atacat” subiectul fraudelor online, vorbind despre cauze: „Primul este războiul. Mulți ofițeri de poliție și-au concentrat, firesc, atenția asupra problemelor legate de război, lăsând mai puțină atenție pentru alte chestiuni. Al doilea factor este că mulți tineri se chinuie să găsească un loc de muncă și ajung să lucreze la aceste call-centere ilegale. Iar al treilea, dar extrem de important, factor este protecția pe care aceste operațiuni o primesc din partea elitelor politice”.

Cum operează rețeaua din Ucraina

Fraudele online sunt derulate cu ajutorul unor false call center-uri. „Angajați” de la aceste centre sună oamenii (sau îi contactează online) și îi păcălesc să le dea bani ori acces la conturile lor bancare.

The Kyiv Independent scrie că în Ucraina este o adevărată industrie de fraude online, iar primele „lovituri” s-au dat undeva prin 2014.

Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate susține că, „în 2023, s-a înregistrat o creștere drastică a numărului de cazuri de fraudă în Ucraina. Cazurile din acest domeniu al criminalității s-au triplat comparativ cu 2022 și 2021, cu venituri ilegale estimate la nivelul miliardelor de dolari americani. Frauda este desfășurată de aproximativ 1.500 de call centere situate în toată Ucraina, cu organizații criminale mari și structurate care se ocupă de acest tip de activitate infracțională. Au exploatat sentimentele patriotice pentru a recruta noi angajați, cu anunțuri de angajare care pun întrebări precum «Vrei să ajuți țara ta să submineze economia țării agresor?»”.

Însă, potrivit avocatului Andrii Halici, pe măsură ce numărul fraudelor a crescut, escrocii și-au îndreptat atenția și către piața europeană.

Implicarea SBU în fraudele online

Publicația ucraineană scrie că inclusiv numele Serviciului de Informații SBU apare în această rețea. Un bărbat ucrainean a fost răpit, torturat și ucis, în insula Bali, după ce a acuzat SBU de implicare în schema de fraude online.

De asemenea, mediatizat a fost și cazul lui Ihor Komarov, un ucrainean de 28 de ani din Dnipro, asasinat. El a fugit de război pe aceeași insulă indoneziană Bali, unde răpitorii l-au torturat, cerând familiei o răscumpărare de 10 milioane de dolari. Ulterioor, rămășițele sale dezmembrate au fost descoperite pe insulă. Pe mai multe înregistrări publicate, Komarov a vorbit de fraudele online din orașul Dnipro. El l-a acuzat pe omul de afaceri Oleksandr Petrovskyi, cunoscut drept „Narik”, că primea 15.000 de dolari pe lună de la fiecare call center în schimbul protecției oferite.

Komarov susținea, pe filmări, că angajații Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și Serhii Lisak, fost guvernator al regiunii Dnipropetrovsk (între timp, transferat guvernator la Odesa) sunt implicați în escrocherii.

Și publicația Suspilne a scris, în luna august, despre o legătură între Hlib Novostroinyi, de la unitatea de informații militare Kraken, și acest tip de fraude online.