Donald Trump afirmă, fără dovezi, că Ucraina pierde teritorii în războiul cu Rusia și că Vladimir Putin ar putea intensifica ofensiva. Declarațiile șefului de la Casa Albă vin înaintea trilateralei cu Putin și Xi la Shenzhen, unde războiul din Ucraina ar putea deveni una dintre principalele teme de discuție.

Președintele Trump a declarat, înaintea întâlnirii programate cu Vladimir Putin și cu liderul chinez Xi Jinping, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen, că Ucraina pierde teren în confruntarea cu Rusia, deși evaluările Institutului american pentru Studiul Războiului îl contrazic, scrie The Moscow Times.

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Trump a anunțat că intenționează să discute despre războiul din Ucraina, deși anterior Casa Albă indicase că acest subiect nu se numără printre prioritățile reuniunii trilaterale.

„Noi vom discuta despre subiectul meu preferat, și anume Ucraina. Ucraina pierde teren”, a declarat Donald Trump.

Liderul american a susținut că Putin își limitează într-o anumită măsură acțiunile militare împotriva Kievului, deși ar avea posibilitatea să intensifice atacurile.

„Se retrage puțin, ar putea acționa mult mai dur. Rusia pierde 25.000 de soldați pe lună”, a spus Trump despre Putin.

Evaluările ISW indică retrageri rusești cu pierderi militare uriașe

Afirmațiile lui Donald Trump privind evoluția războiului contrastează cu unele dintre evaluările publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care a documentat retrageri masive ale trupelor ruse în această toamnă.

Potrivit datelor prezentate de institutul american, forțele ruse au părăsit în septembrie și octombrie aproximativ 240 de kilometri pătrați de teritoriu pe care îl ocupaseră anterior. În aceeași perioadă, armata rusă nu ar fi reușit să înainteze spre aglomerarea urbană Sloviansk-Kramatorsk, unul dintre obiectivele operaționale importante din estul Ucrainei.

Datele privind pierderile militare indică, de asemenea, diferențe între declarațiile președintelui american și estimările serviciilor de informații occidentale. Potrivit The Moscow Times, pierderile rusești din octombrie 2026 s-ar fi ridicat la aproximativ 54.000 de militari uciși și răniți. Bilanțul estimat este de peste două ori mai mare decât cifra de 25.000 de soldați menționată de Trump.

Întâlnirea Trump-Putin-Xi, fără o agendă convenită. Ce solicitări ar fi transmis Moscova

Declarațiile președintelui american vin în contextul pregătirilor pentru reuniunea de la Shenzhen, la care urmează să participe Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping. Anterior, Casa Albă anunțase că discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina nu figurează printre subiectele planificate pentru întâlnirea dintre liderii american și rus.

Potrivit informațiilor comunicate inițial de administrația de la Washington, principalele teme urmau să fie oprirea conflictului dintre Statele Unite și Iran și dezarmarea nucleară, cu participarea celor trei puteri.

Financial Times a relatat însă că liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei nu au reușit să stabilească în prealabil o agendă comună, astfel că reuniunea ar urma să se desfășoare fără un program de discuții convenit.

Potrivit unor informații publicate anterior de The Wall Street Journal, Vladimir Putin ar fi urmărit să transforme summitul într-o negociere privind arhitectura de securitate internațională și delimitarea zonelor de influență ale marilor puteri.

Sursele citate au comparat obiectivele atribuite Moscovei cu o posibilă nouă Conferință de la Yalta, făcând referire la negocierile dintre liderii aliați din 1945 privind organizarea Europei după Al Doilea Război Mondial. În acest scenariu, Kremlinul ar fi încercat să obțină un acord privind încheierea războiului din Ucraina în condițiile propuse de Rusia.

The New York Times a relatat, citând diplomați americani, că reprezentanții Moscovei au prezentat în cadrul negocierilor multilaterale de la Abu Dhabi solicitări care vizau retragerea infrastructurii militare NATO la configurația din 1997 și delimitarea unor zone de influență americane și ruse în Europa.

Aceste propuneri, dacă ar fi acceptate, ar avea implicații directe pentru securitatea statelor care au aderat la NATO după 1997, inclusiv România, membră a Alianței Nord-Atlantice din 2004.