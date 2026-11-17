Japonia acuză Rusia de încălcarea suveranității după ce două aeronave rusești i-au încălcat spațiul aerian marți dimineață. Tokyo a mobilizat avioane de vânătoare și a transmis un protest diplomatic Moscovei, într-un moment extrem de complicat în care relațiile dintre cele două țări sunt tot mai tensionate.

Autoritățile japoneze au anunțat marți, 17 noiembrie, că două aeronave suspectate că aparțin Rusiei au pătruns în spațiul aerian al Japoniei, în apropierea insulei Okino-shima, din prefectura Fukuoka, situată în sud-vestul țării, potrivit Dw.com.

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Incidentul s-a produs la scurt timp după ora locală 04:00. Forțele japoneze de autoapărare au mobilizat avioane de vânătoare pentru a intercepta și avertiza aeronavele rusești să părăsească de urgență spațiul aerian.

Minoru Kihara, secretarul general al guvernului japonez, a confirmat intervenția militară și a anunțat că Tokyo a transmis Moscovei un protest oficial.

„Încălcarea spaţiului nostru aerian naţional de către aeronave ruseşti constituie nu doar o atingere gravă adusă suveranităţii ţării noastre, ci şi o ameninţare la adresa securităţii noastre, şi este total inacceptabilă. Am transmis un protest foarte ferm Rusiei pe căi diplomatice şi am cerut cu tărie măsuri pentru a preveni orice repetare a incidentului”, a declarat Minoru Kihara, secretarul general al guvernului japonez.

Potrivit oficialului japonez, aeronavele au traversat strâmtoarea Tsushima, apoi au trecut prin zona dintre insula japoneză Yonaguni și Taiwan, înainte de a se îndrepta către Oceanul Pacific.

Coreea de Sud a mobilizat avioane de vânătoare după apariția aeronavelor rusești

Un incident aerian a fost raportat în aceeași dimineață și de Coreea de Sud. Autoritățile de la Seul au anunțat că mai multe avioane militare rusești au pătruns în zona sud-coreeană de identificare a apărării aeriene, deasupra Mării Japoniei.

Forțele aeriene sud-coreene au trimis avioane de vânătoare pentru a monitoriza deplasarea aeronavelor și pentru a răspunde unei eventuale amenințări. Seulul a precizat ulterior că avioanele rusești nu au intrat în spațiul aerian suveran al Coreei de Sud.

Zona de identificare a apărării aeriene, cunoscută sub denumirea ADIZ, reprezintă un perimetru în care autoritățile urmăresc și identifică aeronavele care se apropie de teritoriul național. Spre deosebire de spațiul aerian suveran, această zonă nu conferă statului aceleași drepturi de control.

În mod obișnuit, aeronavele străine își anunță prezența înainte de a intra într-o asemenea zonă, deși nu există o obligație juridică internațională generală în acest sens.

Japonia a mai protestat față de Rusia în 2024, după ce un avion rusesc de patrulare a pătruns de trei ori în spațiul său aerian. La momentul respectiv, autoritățile nipone au precizat că era prima încălcare confirmată de acest tip din 2019.

Relațiile dintre Japonia și Rusia, tensionate de disputa pentru Insulele Kurile și acuzațiile de spionaj

Incidentul aerian intervine într-o perioadă de deteriorare a relațiilor dintre Tokyo și Moscova, pe fondul disputelor teritoriale, al sancțiunilor impuse Rusiei și al unor recente conflicte diplomatice.

Cele două țări revendică de decenii un grup de insule din Pacific, administrate de Rusia și cunoscute sub numele de Kurilele de Sud, în timp ce Japonia le numește Teritoriile de Nord.

Insulele aparțin administrativ regiunii ruse Sahalin, însă Tokyo contestă suveranitatea Moscovei asupra acestora.

În august, președintele rus Vladimir Putin a efectuat prima sa vizită în partea sudică a arhipelagului Kurile, gest calificat drept „absolut inacceptabil” de autoritățile japoneze. Tot atunci, Japonia a protestat împotriva planurilor anunțate de Moscova privind efectuarea unor teste cu rachete în apropierea uneia dintre insulele disputate.

Tensiunile s-au accentuat la mijlocul lunii octombrie, după ce autoritățile ruse au arestat pe insula Sahalin un jurnalist japonez care lucra pentru publicația regională Hokkaido Shimbun. Moscova a acuzat Japonia că folosește jurnaliști acreditați pe teritoriul rus pentru activități de spionaj. Premierul japonez Sanae Takaichi a respins acuzațiile.

Un alt motiv de dispută îl reprezintă confiscarea activelor rusești ale companiei Japan Tobacco.

De asemenea, relațiile bilaterale sunt afectate și de participarea Japoniei la sancțiunile internaționale impuse Rusiei după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.