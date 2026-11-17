Dacian Cioloș nu a reușit să obțină conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, iar alegerile se amână pentru anul viitor. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat campania scumpă și inutilă, din bani publici, derulată de președinte pentru susținerea fostului premier.
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Mandatul actualului șef al Francofoniei s-a prelungit cu încă un an de zile. Context în care, a arătat moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, toate cheltuielile mari derulate de statul român în acest sens au fost o risipă.
„Vă fac eu o critică al guvernului Niculescu. Putem să începem foarte ușor cu asta, cu Cioloș și cu francofonia. Ne-am străduit noi ca țară. Am cheltuit milioane de euro. S-a dus Nicușor Dan până în Cambodgia. A luat avion privat și a luat tot stafful de la Cotroceni cu el. Numai să-i convingă pe oamenii ăia să-l pună pe Cioloș. Am dat și bursele, 1.700 de burse. Tot noi trebuie să le plătim și pe alea. Doar-doar cumpărăm bunăvoința țărilor francofone să-l susțină pe Cioloș. S-a dus, dacă vă aduceți aminte, cu Cioloș de mână la Paris. S-a dus cu Cioloș până în Africa și tot degeaba. Constat cu amărăciune că în politică externă Nicușor Dan e praf. Tot ce atinge ruginește instant”.
În opinia invitatului său, campania reprezintă un eșec de proporții al șefului statului. Ea se înscrie într-o serie mai amplă de insuccese în domeniul politicii externe a României, de la preluarea funcției supreme în stat.
„Este un moment catastrofal. Niciodată nu a suferit așa de mult Nicușor Dan o lovitură. În primul rând că a privatizat toată acțiunea asta, a luat-o pe persoană fizică. S-a implicat direct, a implicat Administrația prezidențială și România”.
Escala scumpă din Cambodgia ar fi fost justificată dacă Nicușor Dan ar fi primit asigurări că Cioloș va obține postul, a mai observat Ion Cristoiu.
„Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat, eu n-am comentat aseară. Eram sigur că câștigă Cioloș. Pentru că nu te duci dacă, știi că, să te duci și să pierzi trebuie să fii nebun, Doi, a antrenat România. Adică înainte de a face o acțiune… Cel mai grav aici, domnul Cristian Chiu, nu e faptul că a pierdut. Că ne-a arătat încă o dată că în politica externă, unde o greșeală te costă independența țării în lumea de azi. El nu ia nicio mă… Normal era. Și cei de la CIA, faceți-ne un… Ne aruncăm sau nu? Avem șansă sau nu? Păi nu dacă ne aruncăm, că nu-i șanse, stați un pic. Păi te arunci dacă ai șanse. Dar trebuie să ai sută-n sută. Domnul Cristache, la din ăstea, numai dacă ai sută-n sută șansă te arunci”.