Podul Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea, ar fi suferit avarii majore în urma unui nou atac ucrainean, noaptea trecută. Surse OSINT susțin că o arcadă rutieră s-ar fi prăbușit în apă, paralizând complet traficul.
Podul Kerci, una dintre principalele legături de transport dintre Rusia și peninsula Crimeea, ar fi fost lovit din nou în noaptea de luni spre marți, 16- 17 noiembrie.
Sursele OSINT care monitorizează evoluțiile militare din regiune susțin că arcada rutieră ar fi fost afectată atât de grav încât o parte a structurii s-ar fi desprins și
Sursa video – X/@Gerashchenko_en
Administrația instalată de Moscova în Crimeea a anunțat suspendarea circulației pe pod, în contextul unui nou atac asupra infrastructurii care traversează Strâmtoarea Kerci.
Noul incident survine după atacul raportat pe 16 noiembrie, când circulația pe Podul Kerci a fost, de asemenea, întreruptă.
Potrivit publicației ucrainene UA.News, traficul a fost suspendat din nou pe 17 noiembrie, după o a doua operațiune îndreptată împotriva podului. Anterior, au fost semnalate și atacuri cu drone asupra unei unități militare din Kerci, responsabilă de protejarea infrastructurii.
Sursa video – X/@Gerashchenko_en
Podul a mai fost închis temporar în urma unor explozii raportate în zonă, iar autoritățile ruse au impus în repetate rânduri restricții de circulație.
Refat Ciubarov, lider al comunității tătare din Crimeea, a cerut anterior distrugerea cât mai rapidă a podului, considerat de Ucraina un obiectiv militar și logistic important pentru forțele ruse.
Cu o lungime de aproximativ 19 kilometri, Podul Kerci este alcătuit dintr-o componentă rutieră și una feroviară și asigură legătura directă dintre teritoriul Rusiei și peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014.
Infrastructura este utilizată pentru transportul civil, dar are și un rol logistic în aprovizionarea forțelor militare ruse desfășurate în peninsulă.
De-a lungul războiului, Rusia a desfășurat în apropierea podului mai multe sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv echipamente din familiile S-400, Pantsir, Tor și Buk.
Dispozitivul de securitate include și mijloace de război electronic, unități mobile de apărare și nave de patrulare. De asemenea, pentru limitarea riscului unor atacuri cu drone maritime, autoritățile ruse au instalat în zonă barje, bariere plutitoare și alte obstacole.
Podul Kerci a mai fost avariat în atacurile din octombrie 2022 și iulie 2023, când exploziile au provocat distrugeri și restricții importante de circulație.