Sursa video – X/@Gerashchenko_en

Administrația instalată de Moscova în Crimeea a anunțat suspendarea circulației pe pod, în contextul unui nou atac asupra infrastructurii care traversează Strâmtoarea Kerci.

Noul incident survine după atacul raportat pe 16 noiembrie, când circulația pe Podul Kerci a fost, de asemenea, întreruptă.

Potrivit publicației ucrainene UA.News, traficul a fost suspendat din nou pe 17 noiembrie, după o a doua operațiune îndreptată împotriva podului. Anterior, au fost semnalate și atacuri cu drone asupra unei unități militare din Kerci, responsabilă de protejarea infrastructurii.

Sursa video – X/@Gerashchenko_en

Podul a mai fost închis temporar în urma unor explozii raportate în zonă, iar autoritățile ruse au impus în repetate rânduri restricții de circulație.

Refat Ciubarov, lider al comunității tătare din Crimeea, a cerut anterior distrugerea cât mai rapidă a podului, considerat de Ucraina un obiectiv militar și logistic important pentru forțele ruse.