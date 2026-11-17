Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe coduri de vremea rea pentru mai multe zone din țară. De asemenea, ANM a emis și o informare meteo de vreme rea valabilă până pe 20 noiembrie.

Așadar, în intervalul 17 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 10, vântul va avea intensificări, marți și miercuri (17 și 18 noiembrie) mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19/ 20 noiembrie) în toate regiunile. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100 km/h.

În intervalul menționat în jumătatea de vest a țării precum și la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse în vest și sud-vest vor fi însoțite de descărcări electrice. Local cantitățile de apă vor fi în general de 25…60 l/mp.

Cod galben de vânt puternic

O atenționare cod galben este valabilă de marți, 17 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00. La munte, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90-120 km/h.

Intensificări ale vântului sunt prognozate marți și miercuri mai ales în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. Joi, 19 noiembrie, acestea vor apărea local în sud-vest. În noaptea de joi spre vineri, vântul se va intensifica în toate regiunile, cu viteze în general de 45-55 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 100 km/h.

Pe întreaga perioadă a informării, în jumătatea vestică a țării și la munte se vor acumula local 25–60 l/mp. În vest și sud-vest, unele averse vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cod portocaliu și galben de ploi torențiale

Cod galben

În intervalul 17 noiembrie, ora 20 – 18 noiembrie, ora 20, în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și local în nordul Carpaților Orientali va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp.

Cod portocaliu

În intervalul 17 noiembrie, ora 20 – 18 noiembrie, ora 20, în Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…70 l/mp, și pe arii restrânse în jurul a 80…90 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.