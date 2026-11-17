Ministerul Mediului a anunțat, printr-un comunicat, că prosumatorii se pot înscrie în programul Administrațiri Fondului pentru Mediu (AFM) pentru instalarea bateriilor de stocare a energiei electrice în perioada 20-25 noiembrie 2026. Finanțarea acordată poate ajunge la 15.000 de lei. Aceasta vizează echipamentele care permit păstrarea energiei produse din surse regenerabile și folosirea acesteia în gospodărie. Detaliile se află mai jos.

În cadrul comunicatului se găsește și declarația ministrului Mediului, Natalia Intotero, care spune că 376 de firme s-au înscris deja în program, după deschiderea etapei dedicate instalatorilor pe 16 noiembrie.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Aceasta a precizat că beneficiarii vor fi selectați în funcție de punctajul proiectelor, nu de ordinea depunerii dosarelor. Programul le permite prosumatorilor să stocheze energia neconsumată și să reducă achizițiile din rețea.

„Ghidul de finanțare a fost publicat în Monitorul Oficial, iar pe 20 noiembrie deschidem înscrierile pentru persoanele fizice. Înscrierea instalatorilor a început pe 16 noiembrie și avem deja 376 de firme înscrise până la acest moment. Prin acest program, îi sprijinim pe prosumatori să stocheze energia pe care nu o consumă imediat și să o folosească ulterior, reducând astfel cantitatea de energie cumpărată din rețea. Pentru beneficiari, o schimbare esențială este selecția pe bază de punctaj: contează caracteristicile proiectului, nu rapiditatea cu care este depus”, a declarat Natalia Intotero, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Care sunt condițiile

AFM acoperă cel mult 75% din valoarea proiectului, în limita a 15.000 de lei, TVA inclus. Restul sumei este achitat de beneficiar. Costul eligibil maxim este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată. Totodată, de menționat faptul că proiectele vor fi evaluate pe baza unui punctaj de maximum 100 de puncte, în funcție de 3 criterii:

„ Capacitatea sistemului de stocare – maximum 40 de puncte. Ghidul revizuit reduce de la 20 kWh la 15 kWh capacitatea necesară pentru obținerea punctajului maxim. Un sistem de 10 kWh primește 20 de puncte, iar punctajul crește proporțional până la 40 de puncte pentru o capacitate de 15 kWh.

Contribuția proprie a solicitantului – maximum 35 de puncte. Pentru o contribuție proprie de 5.000 de lei, în condițiile unei finanțări AFM de 15.000 de lei, se acordă 10 puncte. Punctajul crește progresiv, până la maximum 35 de puncte pentru o contribuție proprie de cel puțin 15.000 de lei.

Lipsa unor finanțări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare – 25 de puncte. Acest punctaj se acordă solicitanților care nu au mai beneficiat de un astfel de sprijin din fonduri publice”, anunță Ministerul Mediului.

Ghidul actualizat permite înscrierea și prosumatorilor care au primit anterior fonduri publice pentru sisteme de stocare, dacă noua investiție este diferită de cea finanțată inițial. De asemenea, documentul precizează ce cheltuieli direct legate de realizarea și punerea în funcțiune a proiectului sunt incluse în valoarea totală a investiției. Condițiile și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul AFM.

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ) / Ministerul Mediului