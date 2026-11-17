Femeia care în urmă cu trei ani și-a aruncat copilul pe geam, pentru a-l salva din flăcări, dar acesta a murit, ar putea primi o condamnare cu suspendarea executării, scrie ziaruldeiasi.ro.

Tragedia din 10 ianuarie 2024

În după-amiaza acelei zile de ianuarie, trecătorii aflați pe aleea Decebal s-au oprit pentru a privi incendiul care izbucnise într-un apartament de la etajul patru.

La un moment dat, la geam a apărut o femeie cu un copil în brațe. A înfășurat bebelușul de patru luni într-o plapumă și l-a aruncat spre doi dintre martori, apoi s-a aruncat și ea.

Din păcate, martorii nu au reușit să prindă bebelușul. Mama și copilul, ambii în stare gravă, au fost internați de urgență.

Leziunile suferite de copil în urmă căderii, printre care un grav traumatism cranio-cerebral, i s-au dovedit fatale: acesta a decedat în cursul nopții.

De la ce a pornit incendiul devastator

Femeia a suferit arsuri și fracturi, dar a supraviețuit, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal și-au început ancheta pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

La scurt timp, soțul a intentat o acțiune de divorț.

Cercetările au stabilit că focul fusese provocat de câteva lumânări pe care femeia le aprinsese în dormitor și le lăsase nesupravegheate.

Flăcările lumânărilor au aprins materialele textile aflate în jur, iar apoi incendiul s-a extins în tot apartamentul.

Procurorii au ținut cont de faptul că mama încercase să-și salveze bebelușul, neexistând astfel intenția de omor.

Pentru ucidere din culpă, Manea riscă o pedeapsă cu închisoarea pe un termen cuprins între 1 și 5 ani. Totodată, distrugerea din culpă se pedepsește cu închisoarea între 3 luni și 1 an sau amendă.

Drept urmare, pedeapsa minimă pe care o va primi femeia dacă va fi găsită vinovată de ambele fapte ar fi de un an și o lună de închisoare, iar cea maximă, de cinci ani și patru luni.

Potrivit legii, executarea pedepselor de până la trei ani de închisoare poate fi suspendată sub supraveghere.

Dosarul a fost înscris pe rolul Judecătoriei ieșene, cu fostul soț al inculpatei în calitate de parte vătămată. Într-o primă etapă, magistrații vor avea de analizat legalitatea întocmirii rechizitoriului, în camera preliminară. Nu a fost stabilit încă primul termen de judecată, transmite sursa citată.

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