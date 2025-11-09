Un startup din California, Reflect Orbital, plănuiește să lanseze până în 2030 un sistem de 4.000 de sateliți cu oglinzi uriașe, care ar reflecta lumina solară spre Pământ și ar transforma noaptea în zi în anumite zone, potrivit Business Insider. Proiectul, numit poetic „vânzarea de lumină”, promite prelungirea orelor de lumină naturală pentru agricultură, energie și iluminat urban.

Primul satelit demonstrativ, EARENDIL-1, urmează să fie lansat în 2026, după ce compania a depus o cerere oficială la Comisia Federală de Comunicații din SUA. Oglinzile sale, cu diametre de până la 54 de metri, ar putea crește luminozitatea unei nopți cu lună plină de până la patru ori și ar acoperi o rază de 5 kilometri.

Pericole orbitale și ecologice

Compania promite că iluminarea va fi „extrem de localizată și temporară”, dar comunitatea științifică e în alertă.

„Dintr-o perspectivă astronomică, este catastrofal”, avertizează Robert Massey, de la Societatea Regală de Astronomie din Marea Britanie.

Astronoma Samantha Lawler, de la Universitatea Regina, spune că proiectul e „o idee groaznică”:

„O mică firmă din California ar putea, cu câteva milioane de dolari, să schimbe cerul nopții pentru toată lumea.”

Aviația, afectată și ea

Pe lângă poluarea luminoasă, experții se tem de riscuri pentru aviație. Piloții ar putea fi orbiți de reflexii bruște și de pericole orbitale, cum ar fi resturi, coliziuni și efecte necontrolate ale oglinzilor uriașe. Fionagh Thomson, specialistă în etică spațială, amintește că Rusia a încercat același lucru în anii ’90, cu proiectul Znamya, care a eșuat spectaculos:

„Lumina reflectată pe orbită este de mii de ori mai slabă decât cea solară directă. Ideea este costisitoare și inutilă.”

Proiectul Znamya a fost una dintre primele încercări de a reflecta lumina solară pe Pământ cu ajutorul oglinzilor uriașe amplasate pe orbită. Ideea aparținea Agenției Spațiale Ruse (Roskosmos) și avea scopul de a aduce lumină artificială în regiunile nordice, slab luminate iarna.

„Sfârșitul nopții pentru astronomie”

În timp ce Reflect Orbital promite evaluări de mediu „după lansare”, astronomii cer blocarea proiectului înainte să înceapă.

„Scopul lor este de a ilumina cerul și de a prelungi ziua. Pentru astronomie, asta înseamnă sfârșitul nopții”

Surse foro: Reflect Orbital / X

AUTORUL RECOMANDĂ: