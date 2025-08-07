Prima pagină » Știri externe » Știință » NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului

NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului

07 aug. 2025, 09:11
NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului

Pe lângă cei 11.300 de sateliți artificiali activi creați de mâna umană,  din care peste 7.000 sunt sateliții Starlink ai lui Elon Musk,  Pământul este acompaniat de mai bine de 4 miliarde de ani de Luna.

Însă, recent, NASA ar fi descoperit că Pământul ar putea avea nu unul, ci doi sateliți naturali. Toți oamenii știu despre Lună că este satelitul natural al Terrei.  Astronomii susțin că un alt obiect misterios gravitează în jurul planetei noastre. Pe baza observațiilor, s-a făcut un clip  cu cel de-al doilea satelit natural,  care a fost publicat pe Facebook.

În realitate, sunt doar asteroizi captați de gravitația planetei

De-a lungul timpului, diverși astronomi din secolul al 19-lea, pe baza unor speculații non-științifice, au susținut existența unor alți sateliți naturali ai Pământului, cu orbite relativ stabile în jurul planetei. Au fost propuse mai multe presupuse obiecte cosmice drept candidate, dar nu niciunul nu a fost confirmat că ar fi un satelit natural.

Există o serie de obiecte apropiate de Pământ, cunoscute drept „mini-sateliți naturali”, „cvasi-satelit”. Majoritatea sunt asteroizi, precum 469219 Kamoʻoalewa, un asteroid descoperit pe 27 aprilie 2016. Fiind foarte mici, gravitația planetei noastre îi captează pe orbită. Astronomii susțin că majoritatea nu reprezintă un pericol și au exclus că s-ar putea prăbuși vreunul în viitorul apropiat.

„Cvasi-sateliții” sunt prea mici și cu forme prea neregulate pentru a fi precum Luna, care cauzează mareele prin atracția ei gravitațională. În plus, pentru că reflectă lumina solară, Luna este un adevărat „luminător” al cerului nopții.

„Troienii”

Mai există o altă categorie de obiecte cosmice: troienii, cum ar fi 2010 TK7. Numiți după „Calul Troian” și orașul „Troia” din Iliada lui Homer, acești troieni orbitează Soarele (nu Pământul).Însă, par să aibă aceeași traiectorie orbitală ca Pământul. Cu toate că se intersectează cu orbita Pământului, nu sunt în niciun caz sateliți naturali.

Un „troian” este un corp ceresc mic, un asteroid care împarte orbita unui corp mai mare, precum o planetă, dar rămâne pe o orbită stabilă la aproximativ 60° înaintea sau în spatele corpului principal, În Sistemul Solar, majoritatea troienilor cunoscuți împart orbita lui Jupiter. Deși astronomii estimează că există peste un milion de troieni pe orbita lui Jupiter, care au un diametru de peste 1 kilometru, doar 7.000 au fost catalogați în prezent.

Pe alte orbite planetare au fost găsiți până în prezent doar nouă troieni pe orbita planetei Marte, 31 de troieni pe orbita lui Neptun, doi troieni  pe orbita lui Uranus, doi troieni pe orbita Terrei și un singur troian pe orbita lui Saturn. Venus și-a „împărțit” temporar orbita cu un troian.

Sateliți naturali temporari

Alte obiecte naturale mici aflate pe orbita Soarelui pot intra pe orbita Pământului pentru o perioadă scurtă de timp, devenind sateliți naturali temporari, precum 2006 RH120.

Acesta a pătruns pe orbita Pământului în perioada 2006-2007.

2020 CD3 a orbitat Pământul între 2018 și 2020.

2024 PT5 s-a aflat temporar pe orbita Pământului anul trecut, în 2024.

Sursa Foto: NASA

