Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină”

16 nov. 2025, 16:18, Știință
Potrivit mai multor articole care au apărut în presa tabloidă, faimosul polimat al secolului al XV-lea ar fi prezis sfârșitul lunii și ar fi ascuns chiar indicii despre data acestui moment nefast în tablourile pictate cu „Cina cea de Taină”.

„Există un cod al lui Da Vinci, nu doar cel al lui Dan Brown”, a spus Sabrina Sforza Galitzia, un cercetător care a analizat anumite schițe și manuscrise ale lui Da Vinci.

Când ar fi prezis Da Vinci Sfârșitul Lumii

Galitzia, care a studiat chiar manuscrisele lui Da Vinci, a susținut că polimatul a prezis că Sfârșitul Lumii va începe pe data de 21 martie 4006. Potrivit spuselor lui Galitzia, Da Vinci a ascuns acest mesaj „așa fel încât să nu fie atacat”.

Articolele din presa tabloidă mai susțin și că Galitzia a rezolvat un puzzle „matematic și astrologic”. Ea a ajuns la aceste concluzii după ce a studiat tapiseria din „Cina cea de Taină”, bazată pe schițele lui Da Vinci, oferite în dar regelui Ludovic al XIII-lea al Franței.

Cercetătorul a susținut că există indicii ascunse în fereastra deasupra lui Hristos, însă nimic altceva. De menționat este că Galitzia nu a oferit niciun fel de dovezi care să ateste ceea ce spune.

Leonardo da Vinci era fascinat de evenimentele apocaliptice

Aproape de finalul vieții sale, Da Vinci a avut o fascinație față de evenimentele apocaliptice, a schițat mai multe scene cataclismice într-o serie cunoscută drept „Viziuni cu Sfârșitul Lumii”.

Scenele arată flăcări care cad din ceruri și mări care fierb, iar notițele lăsate în urmă de Leonardo da Vinci fac referire la aspectul norilor.

