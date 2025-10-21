Are doar 25 de ani și deja se pregătește pentru SFÂRȘITUL LUMII: a strâns provizii pentru cinci persoane, timp de 10 ani de acum înainte

Are doar 25 de ani, dar vârsta nu o împiedică să gândesc asemenea unui om matur, care demonstrează că este conectat la realitate și evenimentele geopolitice actuale. Și, chiar dacă vine din Washington, SUA, Gubba spune că de ceva vreme se pregătește pentru sfârșitul lumii, care în orice moment poate lovi pe toată lumea.

Ea se gândește, deja, la un posibil colaps al societății în care trăim.

„Colapsul nu va fi brusc, ci o degradare lentă”

Astfel, pregătindu-se serios, tânăra spune că ar putea supraviețui 10 ani, alături de alte patru persoane, fără ajutor extern, doar cu ce a acumulat până acum.

„Nu mă pregătesc pentru Crăciun, mă pregătesc pentru colaps”, spune Gubba, care și-a organizat gospodăria astfel încât să funcționeze complet independent. Concret, ea a construit un sistem complet de autosusținere: are conserve de mâncare și rezerve de apă, plus panouri solare, semințe, dar și animale de companie. De asemenea, deține și un stoc consistent de medicamente.

Într-un reportaj publicat de Daily Star, americanca spune că are pregătită în avans inclusiv masa de Crăciun – o cină liofilizată, ambalată în plicuri, de tipul meselor pe care le folosesc astronauții.

„Fiecare dolar în plus merge către stocurile mele și sistemele casei -conservarea alimentelor, stocarea apei, energia off-grid și securitatea. Colapsul nu va fi brusc, ci ca o degradare lentă care nu se oprește niciodată. Punctul critic va fi atunci când moneda digitală se va confrunta cu lipsa de resurse”, este convinsă Gubba.

Pe lângă proviziile alimentare, tânăra crește animale pentru lapte și ouă, prepară supe și carne conservată. Totodată, ea face produse cosmetice și săpunuri, pe care le vinde sub brandul Arvoti.

Deține chiar și o impresionantă colecție de arme, destinată protecției personale.

Ce părere are tatăl ei

„Misiunea mea nu este să răspândesc frică, ci să arăt oamenilor cum să preia controlul asupra vieților lor, iar asta se poate face prin stocarea alimentelor, realizarea de produse de îngrijire din ingrediente naturale sau învățarea deprinderilor uitate. Tata încă mă consideră nebună, dar știe că fac ceea ce cred și nu las pe nimeni să mă descurajeze”, a explicat Gubba.

