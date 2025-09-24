Prima pagină » Știri externe » Știință » Semnal misterios primit dintr-un univers paralel. O „gaură de vierme” ar fi conectat două universuri separate

24 sept. 2025, 12:55, Știință
În 2019, detectoarele de unde gravitaționale de pe Pământ au captat un semnal care i-a lăsat pe oamenii de știință fără cuvinte.

Undele gravitaționale reprezintă undații în structura spațiului și timpului, create de cele mai multe ori atunci când obiecte masive și dense, precum găurile negre, se ciocnesc.

Cu o durată de mai puțin de o zecime de secundă, această explozie bruscă a fost mult mai scurtă decât sunetele prelungite produse în mod normal de fuziunea găurilor negre.

O posibilă gaură de viermi între universuri

Acum, cercetătorii cred că acest semnal ciudat, numit GW190521, ar fi putut proveni dintr-un univers paralel.

Într-un articol pretipărit, o echipă condusă de dr. Qi Lai de la Universitatea Academiei Chineze de Științe susține că GW190521 ar putea fi un „ecou” al prăbușirii unei găuri de vierme.

În cazul unei coliziuni între două găuri negre, dacă ar fi suficient de puternică pentru a crea un tunel între universuri, semnalul gravitațional ar putea să treacă prin gâtul găurii de vierme în cosmosul nostru.

Deoarece gaura de vierme ar fi deschisă doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, acest lucru ar explica de ce GW190521 pare să se întrerupă brusc.

Teoria relativității

Potrivit teoriei relativității lui Einstein, obiectele cu masă întind și trag structura spațiu-timpului, asemenea unor greutăți așezate pe suprafața unei trambuline.

O consecință importantă a acestui fenomen este că, coliziunile dintre obiecte foarte masive creează unda care se propagă prin structura realității pe distanțe enorme.

Dr. Lai afirmă că o gaură de vierme într-un alt univers este, de asemenea, o explicație plauzibilă.

În articolul lor, dr. Lai și coautorii săi scriu: „Gaura de vierme reprezintă un astfel de obiect care conectează fie două universuri separate, fie două regiuni îndepărtate dintr-un singur univers printr-un gâtlej”.

Dacă fuziunea a două găuri negre ar produce o gaură de vierme de scurtă durată ca aceasta, am putea auzi un scurt fragment din ecoul care răsună în propriul nostru univers.

Când gaura de vierme se închide, semnalul ar fi întrerupt, lăsând în urmă o explozie foarte scurtă de unde gravitaționale.

Dr. Lai adaugă: „Semnalul de rezonanță după fuziunea BBH (găuri negre binare) într-un alt univers poate trece prin gâtul unei găuri de vierme și poate fi detectat în universul nostru ca un impuls de ecou de scurtă durată”.

Mediafax
