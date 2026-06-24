Țara care s-a mutat din loc în urma unui cutremur devastator

În data de 11 martie 2011, un cutremur devastator cu magnitudinea de 9 grade a zguduit Japonia. Atunci, pământul a făcut și o mișcare cu efecte de durată, scrie CNN.

La 15 minute după începerea seismului, la ora locală 14:46, aproape toată Japonia s-a deplasat spre est, conform măsurătorilor realizate de stațiile GPS.

Deplasarea a fost mică – între 5-6 mm – dar permanentă, iar la acea vreme a trecut neobservată sau a fost considerată o eroare a datelor.

Geofiziciana Sunyoung Park, de la Universitatea din Chicago, a considerat că semnalele înregistrate indicau un fenomen real.

Mișcarea solului reflecta un fenomen seismic „extraordinar” și nedocumentat, potrivit unui studiu recent.

Potrivit lui Park, întreaga Japonie se deplasa aproape uniform, în același timp.

Deplasarea de la Hokkaido până la Kyushu, pe o distanță de aproximativ 3.000 de kilometri, nu corespundea momentului producerii cutremurului inițial și s-a produs înaintea oricăror replici importante.

Cum s-au deplasat plăcile tectonice

Park a descoperit că undele generate de cutremur au coborât până la nucleul Pământului și apoi au ricoșat înapoi spre scoarță, deplasând patru mari plăci tectonice.

Deși seismologii știau că undele produse de seisme foarte puternice pot traversa planeta și se pot reflecta în nucleul extern, format din metal lichid, se credea că energia lor se disipă înainte de a reveni la suprafață.

Potrivit lui Park, acest tip de undă care coboară atât de adânc și declanșează un astfel de fenomen reprezintă o noutate, iar evenimentul este foarte neobișnuit și prin faptul că s-a manifestat pe o zonă atât de vastă.

De obicei, seismele provoacă mișcări spectaculoase ale terenului – rupturi ale scoarței și deplasări de câțiva centimetri sau chiar mai mult – dar acestea sunt mult mai localizate decât fenomenul detectat de Park și colegii săi la nivelul întregii țări.

O descoperire istorică

La rândul său, geofizicianul Goran Ekstrom, de la Universitatea Columbia, a explicat că în timpul seismului din 2011 cele două plăci tectonice care alunecă una pe lângă cealaltă sub Japonia s-au deplasat cu 10 metri.

Ekstrom spune că mișcarea rapidă a generat seismul și tsunamiul și a făcut ca insula Honshu să se deplaseze spre est cu 20 cm.

Deși mai mică, deplasarea descoperită de Park este remarcabilă pentru că s-a produs pe o suprafață foarte mare, fiind cea mai extinsă deplasare de acest tip înregistrată vreodată.

Conform unui comunicat privind studiul, fenomenul a eliberat aproximativ aceeași cantitate de energie ca un seism cu magnitudinea de 7,5.