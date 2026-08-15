David Popovici a vorbit despre felul în care competitivitatea i-a influențat copilăria și cariera. Campionul a recunoscut că, încă de mic, a avut convingerea că poate fi mai bun decât ceilalți și că această idee l-a motivat să muncească tot mai mult.

David Popovici a făcut mărturisirile în emisiunea „La cină”, de la Digi24, moderată de Ionela Năstase și Adi Hădean. Întrebat dacă în copilărie a avut sentimentul că este mai bun decât ceilalți copii, sportivul a răspuns fără ezitare.

„Poate o să sune arogant, dar întotdeauna am crezut asta despre mine”, a spus David Popovici.

David Popovici spune că această convingere l-a motivat încă din copilărie

Campionul a explicat că nu poate spune cu exactitate de unde a apărut această încredere în sine. Știe însă că dorința de a-i depăși pe ceilalți a devenit una dintre principalele sale surse de motivație. David Popovici a descris această stare drept o forță care l-a împins constant înainte. Nu accepta cu ușurință ideea că altcineva putea fi mai bun decât el.

„A fost un fel de duel, un fel de putere, o forță care m-a tot împins și m-a dus înainte să refuz ideea că cineva poate să fie mai bun decât mine”, a povestit sportivul.

Popovici spune că un nivel ridicat de competitivitate nu e mereu sănătos

David Popovici a admis că un nivel atât de ridicat de competitivitate nu este neapărat sănătos. El a spus că, din perspectiva unui părinte, o asemenea presiune pusă de un copil asupra propriei persoane poate deveni dificil de gestionat.

Sportivul a precizat că nu reacționa dramatic atunci când pierdea, însă înfrângerile îl deranjau și îl făceau să caute soluții pentru a deveni mai bun.

„Nu aveam crize de plâns în momentul în care pierdeam ceva, dar cu siguranță nu-mi convenea”, a spus Popovici.

Campionul se gândea noaptea cum să își depășească adversarii

Această dorință de a progresa nu se oprea după antrenamente. David Popovici a povestit că se gândea inclusiv noaptea la ce putea schimba pentru a obține rezultate mai bune. Își analiza pregătirea și încerca să găsească metode prin care să își depășească adversarii. Pentru el, competiția nu se limita la bazin. Era și o luptă permanentă cu propriile limite.

Mentalitatea extrem de competitivă a devenit astfel una dintre forțele care l-au împins spre performanță, chiar dacă sportivul recunoaște acum că o asemenea presiune poate avea și o latură mai puțin sănătoasă.

Cât despre succes, David Popovici a spus că înainte să obțină succesul nu-l speria așa de tare pentru că nu îl înțelegea. A completat că știa ca îl dorește dar nu știa ce presupune, dar dupa 17 ani când a înecput să-l obțină a început sa îl compleșească.

David Popovici a obținut medalia de aur la proba 200 de metri liber de la Paris

David Popovici și-a reconfirmat statutul de favorit în proba de 200 de metri liber, în care nu a mai fost învins din 2023, de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. La Paris, campionul român a concurat pe culoarul 4 și a controlat cursa de la un capăt la celălalt. Victoria i-a adus al treilea titlu european consecutiv în această probă. Românul a câștigat finala cu timpul de 1:44,15 și a reușit o performanță istorică.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Popovici reușise deja aceeași performanță și la 100 de metri liber. Astfel, românul a devenit primul înotător din istoria Campionatelor Europene de natație care reușește „marea dublă”, aur la 100 și 200 de metri liber, la trei ediții consecutive.