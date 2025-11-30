Prima pagină » Actualitate » Țara europeană în care se înregistrează cele mai multe cutremure și care are peste 2.000 de urme de falii seismice active. Ce spun specialiștii

30 nov. 2025, 15:31, Actualitate
Într-o țară europeană se află peste 2.000 de urme de falii seismice active, înregistrându-se cele mai multe cutremure. Specialiștii au vorbit despre acest fenomen, datele fiind prezentate într-un studiu publicat în „Scientific Data”.

Oamenii de știință au efectuat un alt studiu referitor la activitatea seismică. De data aceasta, în atenție se află Grecia, o țară din Europa în care se înregistrează cele mai multe cutremure și care are peste 2.000 de urme de falii seismice active. Studiul a fost publicat în revista „Scientific Data”, recent, și conține „implicaţii practice pentru siguranţa şi întreţinerea infrastructurilor ţării”, conform geologului Vasiliki Mouslopoulou.

„Reţelele rutiere, podurile, barajele şi staţiile de generare a energiei electrice trebuie proiectate având în vedere înţelegerea distribuţiei surselor active de cutremure care pot provoca mişcări de teren”, a mai spus geologul pentru Observatorul Naţional din Atena.

Grecia, o țară activă seismic

Studiul arată că Grecia, o destinație iubită de mulți turiști, este activă seismic.

„Grecia este ţara cea mai activă seismic din Europa, deformată de un sistem dinamic de subducţie şi de cea mai rapidă derivă a continentelor din lume”, conform studiului preluat de Agerpres.

Potrivit datelor, au fost listate 3.815 urme de falii, grupate în 892 de falii, iar experții au explicat că peste 2.000 dintre aceste urme de falii sunt încă active, conform Nature.com. Vă reamintim faptul că în mai 2025 s-a produs un cutremur de 6,1 grade pe scara Richter în Creta. Seismul a fost resimțit până în capitala Greciei.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

