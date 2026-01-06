Prima pagină » Actualitate » Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade

Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade

06 ian. 2026, 07:34, Actualitate
Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade
Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade / foto cu caracter ilustrativ

Un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 6.2, a lovit, marți, vestul Japoniei. Autoritățile au anunțat că nu există riscul producerii unui tsunami.

Seismul s-a produs în prefectura Shimane, situată în nord-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Japoneză de Meteorologie.

Nu există risc de tsunami

Epicentrul cutremurului a fost localizat pe uscat, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. De asemenea, autoritățile au adăugat că nu există risc de producere a unui tsunami.

Cele mai puternice mișcări au fost resimțite în capitala prefecturii, Matsue, precum și în orașe din apropiere, inclusiv din prefectura vecină Tottori.

Până în prezent, nu au fost raportate victime sau daune, iar Autoritatea pentru Reglementare Nucleară a anunțat că nu au fost identificate anomalii la centrala nucleară Shimane sau la alte centrale din proximitate.

Japonia se află pe Inelul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice din lume. În decembrie 2024, țara a fost afectată de două cutremure puternice.

Când ar putea veni un mare cutremur

Cunoscutul seismolog Gheorghe Mărmureanu a vorbit despre când ar putea veni următorul mare cutremur în România. El apreciază că ar putea avea o magnitudine cuprinsă între 7,2 și 7,9 grade pe Richter, putând ajunge chiar și la 8 grade.

Analizând datele furnizate de specialiști, Gheorghe Mărmureanu anticipează că viitorul mare cutremur din România va fi unul de adâncime, asemănător celui produs în anul 1802. Mărmureanu spune că tocmai acesta este „norocul” României – faptul că următorul mare cutremur va fi unul de adâncime.

„Cutremurul va fi adânc şi acesta va fi norocul României. Cu cât e mai adânc, cu atât energia se disipă pe o suprafaţă mai mare. Va fi o suprafaţă foarte mare, de la Moscova la Cairo, pe toată Europa, aş spune”, a declarat Gheorghe Mărmureanu, care a participat la Forumul dedicat Zilei Mondiale a Pământului.

Potrivit lui Mărmureanu, acest cutremur va semăna cu un con răsturnat, în vârful căruia se află seismul, iar baza acestuia corespunde Europei. Din experiența lui, viitorul seism ar urma să fie asemănător celui produs în anul 1802, cu magnitudinea de aproximativ 8, care atunci nu a provocat victime.

„Eu sunt optimist, acesta este cuvântul. Adâncimea va fi de 150-170 de km. Şansele sunt foarte mari să fie după 2040 – 2041. Sunt calcule de peste trei secole şi care văd că se satisfac. Văd că până acum nu am greşit deloc”, a spus Mărmureanu.

În 1802, cutremurul care a lovit Europa a fost resimțit de la Moscova până la Cairo, în Egipt.

Cum acționăm în caz de cutremur

  • Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească
  • Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.
  • Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.
  • Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.
  • Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.
  • Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.
  • Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.
  • În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. – Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

2026, anul conflictelor? Studiu îngrijorător: Care sunt cele 3 niveluri ale riscului la nivel mondial și ce situații critice ar putea apărea

Un cutremur puternic de 7,6 pe scara Richter s-a produs în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami

Recomandarea video

Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Cancan.ro
E ÎNSĂRCINATĂ! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: 'Anul acesta începe cu tine, doar noi!'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Care sunt cele mai ieftine locuri de vizitat în 2026?
METEO Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei
09:00
Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei
CONTROVERSĂ Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft
09:00
Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft
HOROSCOP Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate
08:46
Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate
ECONOMIE Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală
08:26
Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală
ACTUALITATE Valentin Stan: România lipsește de la cele mai importante întâlniri privind războiul din Ucraina
07:30
Valentin Stan: România lipsește de la cele mai importante întâlniri privind războiul din Ucraina
ACTUALITATE Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele
07:00
Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele

Cele mai noi