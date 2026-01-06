Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade

Un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 6.2, a lovit, marți, vestul Japoniei. Autoritățile au anunțat că nu există riscul producerii unui tsunami.

Seismul s-a produs în prefectura Shimane, situată în nord-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Japoneză de Meteorologie.

Nu există risc de tsunami

Epicentrul cutremurului a fost localizat pe uscat, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. De asemenea, autoritățile au adăugat că nu există risc de producere a unui tsunami.

Cele mai puternice mișcări au fost resimțite în capitala prefecturii, Matsue, precum și în orașe din apropiere, inclusiv din prefectura vecină Tottori.

Până în prezent, nu au fost raportate victime sau daune, iar Autoritatea pentru Reglementare Nucleară a anunțat că nu au fost identificate anomalii la centrala nucleară Shimane sau la alte centrale din proximitate.

Japonia se află pe Inelul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice din lume. În decembrie 2024, țara a fost afectată de două cutremure puternice.

Când ar putea veni un mare cutremur

Cunoscutul seismolog Gheorghe Mărmureanu a vorbit despre când ar putea veni următorul mare cutremur în România. El apreciază că ar putea avea o magnitudine cuprinsă între 7,2 și 7,9 grade pe Richter, putând ajunge chiar și la 8 grade.

Analizând datele furnizate de specialiști, Gheorghe Mărmureanu anticipează că viitorul mare cutremur din România va fi unul de adâncime, asemănător celui produs în anul 1802. Mărmureanu spune că tocmai acesta este „norocul” României – faptul că următorul mare cutremur va fi unul de adâncime.

„Cutremurul va fi adânc şi acesta va fi norocul României. Cu cât e mai adânc, cu atât energia se disipă pe o suprafaţă mai mare. Va fi o suprafaţă foarte mare, de la Moscova la Cairo, pe toată Europa, aş spune”, a declarat Gheorghe Mărmureanu, care a participat la Forumul dedicat Zilei Mondiale a Pământului.

Potrivit lui Mărmureanu, acest cutremur va semăna cu un con răsturnat, în vârful căruia se află seismul, iar baza acestuia corespunde Europei. Din experiența lui, viitorul seism ar urma să fie asemănător celui produs în anul 1802, cu magnitudinea de aproximativ 8, care atunci nu a provocat victime.

„Eu sunt optimist, acesta este cuvântul. Adâncimea va fi de 150-170 de km. Şansele sunt foarte mari să fie după 2040 – 2041. Sunt calcule de peste trei secole şi care văd că se satisfac. Văd că până acum nu am greşit deloc”, a spus Mărmureanu.

În 1802, cutremurul care a lovit Europa a fost resimțit de la Moscova până la Cairo, în Egipt.

Cum acționăm în caz de cutremur

Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească

Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.

Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.

Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.

Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.

Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.

Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.

În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. – Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

