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Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR

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Dragoș Pîslaru a comentat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale a României. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a apărat conduita șefei CCR, Simina Tănăsescu, și a spus că nu vede motive pentru ca întrevederea să fie interpretată drept una problematică. Șefa CCR nu a negat că s-a întâlnit cu premierul demis, Ilie Bolojan.

Pîslaru: Președinta CCR poate avea întâlniri cu lideri politici

Dragoș Pîslaru a declarat pentru B1 TV că președinta Curții Constituționale și-a făcut treaba corect și echilibrat. El consideră că faptul că aceasta se întâlnește cu lideri politici nu înseamnă automat că există o problemă sau că independența Curții este pusă sub semnul întrebării.

„Avem o conduită ireproșabilă a președintei CCR, discreție, imparțialitate. Cred că președinta CCR poate avea întâlniri cu lideri politici oricând își dorește dumneaei”, a declarat Dragoș Pîslaru.

„Nu am niciun indiciu că a fost vorba de altceva”

Pîslaru a mai spus că activitatea Curții Constituționale din actualul mandat nu îi oferă motive să creadă că întâlnirea dintre cei doi ar fi avut un alt scop. Întâlnirea poate fi văzută ca o discuție firească între două persoane care urmăresc binele României.

„Dacă ne uităm la cum acționează Curtea sub mandatul ei, nu am niciun indiciu că a fost vorba de nimic altceva decât o întâlnire între două persoane care împărtășesc un ideal comun, să fie bine României”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

Pîslaru spune că legea privind integritatea bifează jalonul din PNRR

Dragoș Pîslaru a vorbit despre două acte normative aflate în atenția Curții Constituționale și despre impactul pe care deciziile CCR l-ar putea avea asupra jaloanelor din PNRR. El a susținut că legea privind integritatea îndeplinește condițiile asumate în relația cu instituțiile europene și a criticat pozițiile AUR și PSD în cazul actului privind biodiversitatea.

„Cele două acte sunt în registre diferite. Actul care ține de integritate bifează jalonul. CCR are două amendamente otrăvite, unul să îl atace pe președinte, celălalt să îl atace pe primarul Timișoarei. Cele două sunt în contrast cu restul actului normativ, care, în urma înțelegerilor cu Curtea Europeană, nu afectează jalonul”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Pîslaru cere ca CCR să nu mai amâne decizia

Acesta a atras atenția și asupra termenului-limită pentru promulgarea legii. Pîslaru a spus că este important ca CCR să se pronunțe la timp, astfel încât actul normativ să poată fi promulgat înainte de 31 august.

„Se pune problema de termene, Curtea să nu mai amâne ca să poată fi promulgată înainte de 31 august”, a spus Pîslaru.

Critici la adresa AUR și PSD în cazul legii privind biodiversitatea

În ceea ce privește actul normativ legat de biodiversitate, Dragoș Pîslaru a criticat pozițiile AUR și PSD. El a susținut că cele două partide au atacat proiectul din motive diferite, deși în alte situații au acționat împreună împotriva Guvernului. Pîslaru a mai spus că AUR a susținut că măsurile ar trebui adoptate prin hotărâre de Guvern, nu prin lege, în timp ce PSD a contestat la rândul său actul normativ.

„Legat de biodiversitate, lucrurile sunt amuzante. AUR a spus că nu ar trebui să ai o lege, trebuie prin HG. PSD a atacat și dumnealor, care sunt de fapt într-o alianță, ar trebui să se decidă. Ori ne lasă să bifăm jaloanele din PNRR, ori nu ne lasă și încearcă să facă prin Parlament lucruri”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Un posibil conflict între CCR și Curtea de Apel

Pîslaru a mai avertizat că o eventuală decizie a Curții Constituționale potrivit căreia măsurile ar fi trebuit adoptate prin hotărâre de Guvern ar putea crea un conflict juridic cu o decizie a Curții de Apel. El a cerut mai multă coerență din partea PSD și AUR, despre care a spus că au colaborat anterior pentru a încerca să înlăture Guvernul.

„Dacă CCR decide că ar fi trebuit să fie HG, atunci o să avem conflict între CCR și Curtea de Apel. Cele două partide care au dat mâna pentru a da jos Guvernul ar trebui să fie mai coerente între ele”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

Întrevederea dintre Bolojan și șefa CCR nu a fost anunțată public

Presupusa întâlnire dintre președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan ar fi avut loc vineri, 14 august 2026, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întrevederea nu a fost anunțată public.

Momentul a atras atenția deoarece întâlnirea ar fi avut loc cu doar trei zile înainte de ședința CCR programată pentru luni, 17 august, când Curtea urma să analizeze sesizări privind noua Lege a integrității și legea referitoare la Strategia națională pentru conservarea biodiversității, ambele legate de jaloane din PNRR.

Este această întâlnire o încălcare a legii?

Legislația care reglementează activitatea Curții Constituționale nu prevede o interdicție generală și explicită privind întâlnirile președintelui CCR sau ale unui judecător constituțional cu premierul, membri ai Guvernului ori alți oficiali politici. Astfel, simpla întâlnire dintre Elena Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan nu poate fi considerată, în lipsa altor elemente, o încălcare a legii.

Totuși, există prevederi clare referitoare la independența și imparțialitatea judecătorilor constituționali. Articolul 145 din Constituție stipulează că „judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia”.

Totodată, articolul 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR prevede că judecătorii Curții trebuie să își exercite funcția „cu imparțialitate și în respectul Constituției”.

Astfel, o întâlnire informală între Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, cu doar trei zile înainte ca CCR să decidă asupra legilor din PNRR, poate ridica întrebări cu privire la existența unei eventuale influențe, dar și în ceea ce privește aparența de independență și imparțialitate a instanței constituționale.

Șefa CCR respinge speculațiile privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții

Președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, respinge categoric informațiile potrivit cărora cauzele aflate pe rolul CCR ar fi fost discutate în afara cadrului legal. Precizarea vine după informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă întâlnire între șefa CCR și premierul demis Ilie Bolojan. Comunicatul Curții nu neagă că o astfel de întâlnire ar fi avut loc.

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