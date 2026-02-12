Succesiunea dinastiei Kim: Liderul de la Phenian se pregătește să își desemneze fiica drept moștenitoarea Coreei de Nord

Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare să facă pași pentru a consolida poziția fiicei sale drept succesoare, existând chiar și indicii că aceasta începe să aibă un cuvânt de spus în chestiuni de politică, au spus joi parlamentari sud-coreeni, citând un briefing al serviciilor de informații.

Agenția Națională de Informații (NIS) din Coreea de Sud va urmări îndeaproape dacă fiica liderului nord-coreean, despre care se crede că se numește Kim Ju Ae, va participa la viitoarea reuniune a Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, și modul în care va fi prezentată public, inclusiv dacă va primi un titlu oficial, au precizat parlamentarii, relatează Reuters.

„În trecut, NIS o descria pe Kim Ju Ae ca fiind «în pregătire pentru a deveni succesoare», însă astăzi expresia folosită a fost că «se află în etapa desemnării interne ca succesoare»”, a declarat parlamentarul Lee Seong-kweun, după o ședință cu ușile închise cu reprezentanții agenției.

Kim Jong Un, care nu dă multe detalii despre descendenții săi, și-a prezentat fiica în public în 2022, luând-o cu el la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Analiștii speculează că aceasta este pregătită pentru a deveni liderul celei de-a patra generație al țării.

Acum, deja adolescentă, Ju Ae își însoțește tot mai des tatăl la evenimente sociale importante.

NIS arată că rolul pe care îl are la evenimentele publice sugerează că a început să contribuie la decizii politice și că este tratată, de facto, ca al doilea cel mai important lider al țării, au declarat Lee și un alt parlamentar, Park Sun-won.

În presa de stat din Coreea de Nord, Ju Ae este numită „copilul iubit” al țării sau „marea îndrumătoare”, calificative rezervate de obicei conducătorilor supremi și moștenitorilor lor, potrivit AFP. Dinastia Kim este la putere de la fondarea statului comunist, fiind deja la a treia generație, după Kim Ir Sen și fiul acestuia Kim Jong Il, tatăl actualului conducător.

