Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a votat, miercuri, adoptarea „SAVE America Act“, un proiect de lege electorală radicală pe care președintele Donald Trump insistă ca Congresul să o adopte, relatează NBC News. Votul a fost de 218-213, republicanii votând în unanimitate pentru, iar toți democrații, cu excepția unuia, votând împotrivă. Singurul democrat care a votat pentru a fost Henry Cuellar, D-Texas.

Legislația de 32 de pagini ar impune statelor să obțină „personal” dovezi documentare ale cetățeniei, cum ar fi un pașaport american sau un certificat de naștere, de la o persoană pentru ca aceasta să fie înregistrată ca votant la alegerile federale.

Proiectul de lege, care a fost revizuit, față de o versiune anterioară, pentru a include noi cerințe ale lui Trump, impune, de asemenea, alegătorilor să prezinte un act de identitate cu fotografie pentru a putea vota personal.

De asemenea, acesta introduce noi reguli pentru votul prin corespondență, impunând alegătorilor să prezinte o copie a unui act de identitate valabil atunci când solicită și votează prin corespondență.

„Este doar o chestiune de bun simț. Americanii au nevoie de un act de identitate pentru a conduce, pentru a deschide un cont bancar, pentru a cumpăra medicamente pentru răceală, pentru a solicita ajutorul guvernului”, a declarat reporterilor Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților din Louisiana. „De ce ar fi votul diferit de toate acestea?”

Ce este Legea SAVE America

Legea SAVE America a fost introdusă pentru a modifica Legea națională privind înregistrarea alegătorilor din 1993, cunoscută în mod obișnuit sub numele de „Motor Voter”. Conform legislației actuale, atunci când americanii se înregistrează pentru a vota, adesea la birourile Departamentului Motor Vehicles (DMV), aceștia trebuie să semneze o declarație sub jurământ prin care confirmă cetățenia americană. Declararea falsă a cetățeniei este o infracțiune pedepsită cu deportarea și închisoarea.

Republicanii susțin că această atestare este insuficientă. Legea SAVE America ar interzice statelor să accepte orice cerere de înregistrare a alegătorilor pentru alegerile federale, cu excepția cazului în care solicitantul prezintă personal dovezi documentare ale cetățeniei americane.

Totuși, noua legislație extinde aceste cerințe dincolo de înregistrare, la actul de vot în sine.

Obligația federală de prezentare a unui act de identitate cu fotografie

O caracteristică definitorie a noului proiect de lege este stabilirea unei cerințe federale de prezentare a unui act de identitate cu fotografie pentru a putea vota.

„Fiecare persoană care votează la alegerile pentru funcții federale trebuie să prezinte un act de identitate cu fotografie valabil”, prevede proiectul de lege.

Legislația impune standarde specifice pentru acest act de identitate:

Votul în persoană : alegătorii trebuie să prezinte un „document tangibil (nu digital)” în momentul votului.

: alegătorii trebuie să prezinte un „document tangibil (nu digital)” în momentul votului. Votul prin corespondență: alegătorii trebuie să prezinte o copie a actului de identitate eligibil de două ori: o dată odată cu cererea de vot prin corespondență și încă o dată odată cu depunerea buletinului de vot.

alegătorii trebuie să prezinte o copie a actului de identitate eligibil de două ori: o dată odată cu cererea de vot prin corespondență și încă o dată odată cu depunerea buletinului de vot. Indicatori de cetățenie: pentru a fi valabil, actul de identitate trebuie să conțină o fotografie și „o indicație pe fața documentului că persoana identificată în document este cetățean al Statelor Unite”.

Actele de identitate eligibile trebuie să fie eliberate de autorități specifice, inclusiv Departamentul de Stat, Forțele Armate ale SUA sau un DMV de stat, cu condiția să îndeplinească cerința privind marcajul de cetățenie.

Spre deosebire de multe țări, SUA nu dispun de o carte de identitate națională, deși permisele de conducere sau pașapoartele îndeplinesc adesea acest rol în practică. Din punct de vedere istoric, publicul s-a opus introducerii unor astfel de carduri, temerile legate de un guvern federal prea intruziv fiind predominante în acest sentiment. Potrivit specialiștilor, folosirea unui certificat de naștere, în locul unei cărți de identitate care poate fi actualizată, așa cum este cazul României, poate provoca mari probleme alegătoarelor, în special.

Impactul asupra femeilor și minorităților

Milioane de femei americane – care, statistic, tind să voteze cu democrații – ar putea întâmpina obstacole imediate din cauza schimbării numelui. Deoarece majoritatea femeilor căsătorite își schimbă numele de familie, certificatele lor de naștere nu corespund adesea cu permisele de conducere sau înregistrările electorale actuale. În conformitate cu noua lege, aceste femei ar trebui probabil să prezinte un certificat de căsătorie sau alte documente legale pentru a remedia această discrepanță, o măsură birocratică care, potrivit criticilor, va descuraja participarea.

În plus, potrivit statisticilor, este puțin probabil ca alegătorii cu venituri mici, minoritățile rasiale și tinerii să dețină pașapoarte sau să aibă acces ușor la certificatele lor de naștere.

„Nu este altceva decât o suprimare a votului deghizată în protecția alegătorilor”, a declarat organizația pentru drepturile civile NAACP într-o condamnare oficială a propunerii.

Proiectul de lege al Partidului Republican vine în urma declarației lui Trump că dorește să „naționalizeze” alegerile și să „preia controlul asupra votului în cel puțin 15 locuri”. Acest lucru contravine Constituției, care conferă statelor autoritatea asupra „momentului, locului și modului de desfășurare a alegerilor” pentru funcțiile federale. Democrații remarcă, de asemenea, că FBI a confiscat buletinele de vot și registrele electorale din comitatul Fulton, Georgia, în timp ce Trump continuă să afirme, fără dovezi clare, că a câștigat alegerile din 2020.

Pentru președintele SUA, Donald Trump, și aliații săi republicani, legea este necesară pentru a împiedica persoanele care nu sunt cetățeni americani să influențeze alegerile federale. Pentru democrați și grupurile pentru drepturile civile, este o tactică de suprimare calculată, menită să ridice bariere birocratice care ar putea priva milioane de americani eligibili de dreptul lor de vot, folosind ca pretext amenințarea neglijabilă a fraudei electorale la votul în persoană.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Financial Times: Zelenski plănuiește să organizeze alegeri și un referendum în Ucraina. Ce termen-limită i-ar fi impus Trump. Kievul riscă să piardă garanțiile de securitate dacă nu se supune cerințelor

Trump spune că acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA din 2020 s-au dovedit a fi false. „A fost Hunter Biden. Nu a fost Rusia“