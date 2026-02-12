Două nave ale Marinei SUA, din zona Caraibelor, s-au ciocnit, în timpul unei operațiuni de realimentare, a declarat un purtător de cuvânt al armatei Statelor Unite, relatează The Wall Street Journal. Două persoane au fost rănite în timpul incidentului care a avut loc miercuri după-amiază.

Potrivit sursei citate, distrugătorul ma din clasa Arleigh Burke și nava de sprijin în luptă USNS Supply s-au ciocnit în timpul unei operațiuni de realimentare pe mare, potrivit purtătorului de cuvânt al Comandamentului Sud al SUA, colonelul Emmanuel Ortiz. Două persoane au suferit răni ușoare și se află în stare stabilă, iar ambele nave au raportat că pot continua să navigheze în siguranță, a spus Ortiz.

Cauza coliziunii nu este clară deocamdată, iar incidentul este în curs de investigare, a spus Ortiz. Nava Truxtun a părăsit portul său de origine din Norfolk, Virginia, pe 6 februarie, pentru a-și începe misiunea programată. Nava Supply a operat în Caraibe.

Președintele Trump a ordonat o consolidare masivă a flotei navale în Caraibe, în ultimele luni, pentru a-și susține campania împotriva traficanților de droguri din regiune. Există 12 nave de război în Comandamentul Sud al SUA, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford și grupul său de atac.

Reaprovizionarea în timpul navigării implică transferul de provizii și combustibil între două nave care navighează una lângă alta. Navele precum Supply sunt proprietatea Marinei, dar sunt operate în principal de marinari civili.

Coliziunile care implică nave de război ale Marinei sunt relativ rare și pot fi mortale. Șaptesprezece marinari au murit în două coliziuni separate între distrugătoare ale Marinei și nave comerciale în Pacific în 2017. La 17 iunie 2017, distrugătorul USS Fitzgerald a intrat în coliziune cu MV ACX Crystal, un container sub pavilion filipinez, la aproximativ 90 de mile de Japonia, ucigând șapte marinari.

Doar două luni mai târziu, pe 21 august, petrolierul Alnic MC, sub pavilion liberian, a lovit distrugătorul USS John S. McCain în apele aglomerate ale Strâmtorii Malacca, lângă Singapore, provocând o spărtură în carenă și înecarea a încă 10 marinari.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Nou atac american în Pacific asupra unui vas care ar fi implicat în traficul de droguri. Doi morți, anunță armata SUA

Trump se laudă cu forța militară a SUA: „Am refăcut armata și am prevenit războaie nucleare”