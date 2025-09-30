Talibanii au ÎNTRERUPT accesul la internet și telefonie în Afganistan. Regimul de la Kabul spune că vrea să oprească „activitățile imorale”

Guvernul din Afganistan, condus de talibani, a impus o întrerupere a telecomunicațiilor la nivel național, la câteva săptămâni după ce a început să întrerupă conexiunile de internet prin fibră optică.

Țara se confruntă în prezent cu o „întrerupere totală a accesului la internet”, relatează Netblocks, citat de BBC. De asemenea, și serviciile de telefonie mobilă sunt oprite.

Agențiile internaționale de știri spun că au pierdut contactul cu birourile lor din capitala Kabul. Internetul mobil și televiziunea prin satelit au fost, de asemenea, grav perturbate în tot Afganistanul.

Talibanii nu au oferit încă un motiv oficial pentru această întrerupere, însă, recent, talibanii au informat că desfășoară o campanie de oprire a „activităților imorale” din Afganistan. De la preluarea puterii în 2021, talibanii au impus numeroase restricții în conformitate cu interpretarea lor a legii islamice Sharia.

Serviciile de telecomunicații sunt oprite în Afganistan

Un oficial taliban a declarat că închiderea serviciilor de telecomunicații va dura pe termen nedeterminat. Tolo News, un canal de știri afgan privat, a îndemnat oamenii să urmărească paginile sale de socializare pentru actualizări, deoarece se așteaptă la perturbări ale rețelelor sale de televiziune și radio.

Zborurile de pe aeroportul din Kabul au fost, de asemenea, perturbate, a relatat presa locală.

Potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24, cel puțin opt zboruri programate să plece sau să sosească pe Aeroportul Internațional Kabul în cursul zilei de marți au fost anulate.

Oficialii diplomatici au declarat pentru BBC că întreruperile de internet ar putea afecta sistemele bancare și de comerț electronic la nivel național.

Întreruperea pare a fi cea mai extinsă și coordonată oprire a telecomunicațiilor din Afganistan de la revenirea talibanilor la putere în 2021, ceea ce stârnește temeri cu privire la o revenire la restricțiile impuse de regimul taliban anterior, care a interzis televiziunea, sateliții de comunicații și alte dispozitive de comunicare în masă în războiul său împotriva „imoralității”, mai scrie presa internațională.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul

Germania a expulzat zeci de imigranți în AFGANISTAN /Organizațiile pentru drepturile omului avertizează asupra consecințelor

Sursa foto: Shutterstock