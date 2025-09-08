OMS le cere talibanilor să ridice interdicția pentru femei de a lucra în organizații umanitare după cutremurele care au devastat Afganistanul

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a făcut apel la autoritățile talibane să ridice restricțiile impuse lucrătoarelor umanitare din Afganistan, permițându-le să călătorească fără tutori de sex masculin și să ajute femeile din comunitățile afectate de cutremurele care au devastat estul țării.

Apelul vine în contextul în care regimul taliban le-a interzis femeilor să lucreze în majoritatea domeniilor esențiale din țară și le-a impus să nu iasă din case neînsoțite de un bărbat, conform interpretării stricte a legii sharia, și cutremurului puternic care a dus la moartea a peste 2.200 de persoane, informează Reuters.

Astfel, OMS cere regimului de la Kabul să le permită femeilor care activează în domeniul livrării de ajutor umanitar să aibă acces la comunitățile afectate de cutremur și să le ofere asistență femeilor și fetelor din aceste comunități, mai ales la îngrijiri de natură medicală.

„O problemă foarte mare acum este numărul tot mai mic de personal feminin din aceste locuri”, a declarat pentru Reuters Dr. Mukta Sharma, reprezentantul adjunct al biroului OMS din Afganistan.

Mii de morți din cauza cutremurului din Afganistan

Ea a estimat că aproximativ 90% din personalul medical din zonă era format din bărbați, iar restul de 10% erau adesea moașe și asistente medicale, mai degrabă decât medici. Acest lucru îngreuneazăa îngrijirea, deoarece femeile se simt inconfortabil sau se tem să interacționeze cu personalul masculin și să călătorească singure pentru a primi îngrijiri.

Cutremurul cu magnitudinea 6 din 1 septembrie și replicile sale au rănit peste 3.600 de persoane și au lăsat mii de persoane fără adăpost într-o țară care se confruntă deja cu reduceri severe ale ajutorului umanitar internațional și o serie de alte crize umanitare apărute de când talibanii au preluat puterea în 2021, odată cu plecarea forțelor străine.

Talibanii spun că respectă drepturile femeilor în conformitate cu interpretarea lor a legii islamice și au declarat anterior că se vor asigura că femeile pot primi ajutor de specialitate. Ei au ordonat în 2022 personalului feminin afgan al ONG-urilor să înceteze să lucreze în afara casei. Oficialii din domeniu spun că au existat excepții, în special în sectoarele sănătății și educației, dar mulți au spus că acestea au fost fragmentate și nu sunt suficiente pentru a permite o creștere a personalului feminin, în special într-o situație de urgență care necesită deplasări. „

ONU estimează că aproximativ 11.600 de femei însărcinate au fost, de asemenea, afectate de cutremure într-o țară cu unele dintre cele mai mari rate ale mortalității materne din Asia.

