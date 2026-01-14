Trezoreria SUA a prelungit licența pentru operațiunile de vânzare a activelor străine ale „Lukoil” până pe 28 februarie

Departamentul de Trezorerie al SUA a prelungit licen’a pentru operațiuile de vânzare a activelor străine ale companei rusești de gaz Lukoil până la 28 februarie 2026.

Pe 22 octombrie 2025, președintele Donald Trump a impus sancțiuni asupra companiilor Lukoil și Rosneft, cele mai mari companii energetice ale Rusiei, ca parte al efortului său pentru presarea Moscovei de a înceta agresiunile militare asupra Ucrainei.

Lukoil și-a scos activele la vânzare imediat, incluzând rafinării, câmpuri petroliere și stații de gaz, toate acestea valorând 22 de miliarde de dolari. Activele au atras atenția companiilor americane Carlyle Group, Chevron și Quantum Capital Group.

Este a doua prelungire efectuată după cea din decembrie, reamintește Reuters.

