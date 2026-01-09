Prima pagină » Știri externe » Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni

09 ian. 2026, 19:19
Rusia s-a confruntat cu o scădere masivă a producției de țiței în luna decembrie, cea mai mare scădere din ultimele 18 luni, din cauza sancțiunilor occidentale și a atacurilor întreprinse de Ucraina asupra infrastructurii de rafinare a petrolului, anunță Bloomberg.

Surse din Federația Rusă familiarizate cu cifrele privind producția de petrol au raportat că în luna decembrie Rusia a produs 9,326 de milioane de barili de țiței pe zi, cu 100 de mii mai puțin decât în luna noiembrie și cu 250 de mii mai puțin decât îi permite organizația OPEC+ să producă.

Cine cumpără petrol de la Rusia ar putea primi sancțiuni de 500%

Ultima dată când s-a înregistrat un astfel de declin a fost în iunie 2024, când Rusia a fost obligată să reducă producția de petrol în conformitate cu acordul semnat de OPEC+. Potrivit celor mai recente date, sancțiunile Statelor Unite și ale Uniunii Europene au redus veniturile săptămânale ale Rusiei din exporturile de petrol cu 500 de milioane de dolari. În același timp, Donald Trump a dat undă verde unui proiect de lege bipartizan privind sancțiunile împotriva Rusiei care ar prevedea tarife de 500% cumpărătorilor de resurse energetice rusești.

Petrolul rusesc, blocat pe mare pentru că nu există cumpărători

Scăderea producției se datorează în principal sancțiunilor impuse asupra Lukoil și Rosneft de către Trezoreria Statelor Unite. Temerile privind sancțiunile secundare au lăsat cantități mari de petrol blocate pe mare și, pe lângă asta, Ucraina a lansat în ultimul timp o campanie de atacuri pe scară mare asupra infrastructurii petroliere rusești.

Petrolul rusesc rămâne blocat pe mare din cauza fricii cumpărătorilor de a nu fi sancționați și ei de către Statele Unite. La sfârșitul lunii decembrie, peste 185 de milioane de barili de țiței erau blocați pe mare în petroliere, așteptând un cumpărător.

În decembrie, Ucraina a atacat pentru prima dată câmpurile petroliere rusești din Marea Caspică și a bombardat, de câteva ori, vasele din „flota din umbră” care transportau petrol din Rusia.

Trump vrea să forțeze o scădere a prețului petrolului

Președintele Statelor Unite a declarat cu mai multe ocazii că dorește să reducă prețul petrolului la 50 de dolari pe baril cu scopul de a reduce costurile energetice pentru consumatorii americani și pentru a stimula creșterea economică. Trump a anunțat pe 7 ianuarie că autoritățile interimare din Venezuela vor preda SUA între 30 și 50 de milioane de barili de petrol pentru a fi vânduți pe piața internațională.

În același timp, veniturile Rusiei din petrol, una dintre principalele surse de finanțare a țării, vor scădea dramatic. Trump susține conceptul de „pace prin petrol” și argumentează că o scădere a prețului la nivel global ar forța Rusia să vină la masa negocierilor.

