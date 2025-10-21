Trump a declarat că aliații SUA sunt pregătiți, la cererea sa, să trimită trupe în Gaza dacă Hamas va încălca acordurile de pace

Potrivit președintelui Trump, mai multe țări din Orientul Mijlociu și-au exprimat deja disponibilitatea de a „rezolva problema Hamas”, dar el le-a cerut să „aștepte” pentru moment, sperând că luptătorii „vor acționa corect”.

Trump a mulțumit în mod special Indoneziei, fără a numi ceilalți participanți.

Planul de pace al lui Trump prevede dezarmarea Hamas, însă gruparea refuză.

Conform The New York Times, țările considerate posibile participante la misiune se tem de confruntări directe și de faptul că palestinienii le-ar putea percepe ca pe niște „ocupanți”. Negocierile privind componența și termenele misiunii nu au avansat încă.