Casa Albă anunță că Trump nu are în plan să se întâlnească cu Putin în perioada imediat următoare. Summitul Păcii de la Budapesta, în aer

Pregătirile pentru negocierile dintre Trump și Putin de la Budapesta au fost „suspendate”, a dezvăluit un corespondent NBC News, citând un oficial de la Casa Albă.

Președintele SUA consideră că ambele părți nu sunt încă suficient de pregătite pentru negocieri pentru a merge mai departe.

Summitul de la Budapesta ar putea fi anulat

Kremlinul a negat marți că ar fi continuat negocierile cu Casa Albă în privința încetării ostilităților din Ucraina și insistă că nu și-a schimbat pretențiile la teritoriul Ucrainei.

Trump anunțase că diplomații americani și ruși de top urmau să se întâlnească în această săptămână, dinainte de organizarea summitului de la Budapesta.

Oficialii ruși spun că nu s-au făcut progrese în discuțiile pentru stabilirea întâlnirii

Oficialii ruși declară că nu a fost stabilită nicio dată privind întâlnirea. Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat pentru agenția de stat TASS:

„Nu putem amâna ceea ce nu s-a agreat încă”.

Dmitri Peskov a spus:

„Ați auzit declarații din partea americană și cea a noastră că asta ar putea dura ceva timp. În orice caz, niciun interval de timp precis nu a fost stabilit”.

Secretarul de Stat american Marco Rubio și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au purtat o conversație telefonică luni pentru a discuta despre „următorii pași” în pregătirea summitului dintre cei doi președinți, susține Departamentul de Stat.

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin la Anchorage, la Summitul din Alaska, pe 15 august 2025, însă fără rezultate.

