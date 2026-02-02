Prima pagină » Știri externe » Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”

Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”

03 feb. 2026, 01:47, Știri externe
Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”

Donald Trump a declarat că Europa „ar trebui să fie foarte precaută”, deoarece se află într-o fază critică din cauza „problemelor grave legate de imigrație și energie”.

Președintele SUA a răspuns astfel la întrebarea de ce Washingtonul, conform noii Strategii, va oferi un sprijin limitat Europei în domeniul apărării.

„Avem relații foarte bune cu Europa. Adevărat. Nu uitați că eu sunt cel care a crescut nivelul cheltuielilor pentru PIB de la 2% la 5%. Nimeni nu credea că acst lucru este posibil. Și ei ne alocă o parte semnificativă din acești bani. Ei, la fel ca noi, au cele mai bune echipamente militare. Le vindem NATO. Dar, în general, am relații foarte bune cu Europa. Cu toate acestea, Europa trebuie să fie precaută, deoarece există cei care spun că devine de nerecunoscut – atât din cauza imigrației, cât și a energiei. Potențialul este uriaș. În Marea Britanie, de exemplu, există petrol din Marea Nordului. Și ei, practic, au închis această industrie. Iar apoi cumpără energie din Norvegia, care extrage petrol din Marea Nordului. Ei bine, rezolvați asta. Iar Norvegia are trilioane de dolari. Ei, de asemenea, trebuie să fie precauți.Aveți nevoie de energie și nu vă puteți baza pe turbinele eoliene… Așadar, sunt foarte dezamăgit. Ascultați, iubesc Europa. Iubesc poporul european. Dar ei trebuie să fie foarte precauți. Sunt într-o fază critică. Au probleme uriașe cu imigrația și probleme uriașe cu energia.
Este o combinație foarte proastă”, a spus el într-o conferință de presă de la Casa Albă.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele
00:41
Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele
COMERȚ Premierul indian Modi i-a mulțumit lui Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelor la produsele indiene
23:17
Premierul indian Modi i-a mulțumit lui Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelor la produsele indiene
SCANDAL Trump iese la atac în scandalul Epstein: „Nu am fost niciodată pe insula infectată a lui Epstein, în timp ce democrații corupți au fost”
22:25
Trump iese la atac în scandalul Epstein: „Nu am fost niciodată pe insula infectată a lui Epstein, în timp ce democrații corupți au fost”
CINEMA A apărut trailerul la filmul „Michael” despre controversatul rege al muzicii pop. Actorul din rolul principal este chiar nepotul regretatului artist
22:03
A apărut trailerul la filmul „Michael” despre controversatul rege al muzicii pop. Actorul din rolul principal este chiar nepotul regretatului artist
TURISM Accesul la Fontana di Trevi nu mai este gratuit. Cât va costa biletul de intrare la faimoasa fântână cu statuia lui Neptun din Roma
21:31
Accesul la Fontana di Trevi nu mai este gratuit. Cât va costa biletul de intrare la faimoasa fântână cu statuia lui Neptun din Roma
CONTROVERSĂ Rusia ar putea juca la Cupa Mondială din America de Nord. Șeful FIFA solicită anularea interdicției
20:00
Rusia ar putea juca la Cupa Mondială din America de Nord. Șeful FIFA solicită anularea interdicției
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Care sunt cele mai bune orașe europene de vizitat la pas?
EXCLUSIV Valentin Stan: Bolojan ne spune că bugetarii care „nu fac treabă” au contracte beton și „trebuie alergati”
23:29
Valentin Stan: Bolojan ne spune că bugetarii care „nu fac treabă” au contracte beton și „trebuie alergati”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
23:05
Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
ECONOMIE Ministerul Economiei deblochează normele privind semnătura electronică. Anunțul oficial al ministrului
22:35
Ministerul Economiei deblochează normele privind semnătura electronică. Anunțul oficial al ministrului
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 3 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 3 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
VIDEO Caz suspect în Botoșani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital
21:51
Caz suspect în Botoșani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital
REACȚIE Ilie Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro: ”Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți”
21:26
Ilie Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro: ”Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți”

Cele mai noi

Trimite acest link pe