Trump a îndemnat Europa să fie „foarte precaută” din cauza „problemelor grave legate de migrație și energia verde”

Donald Trump a declarat că Europa „ar trebui să fie foarte precaută”, deoarece se află într-o fază critică din cauza „problemelor grave legate de imigrație și energie”.

Președintele SUA a răspuns astfel la întrebarea de ce Washingtonul, conform noii Strategii, va oferi un sprijin limitat Europei în domeniul apărării.

„Avem relații foarte bune cu Europa. Adevărat. Nu uitați că eu sunt cel care a crescut nivelul cheltuielilor pentru PIB de la 2% la 5%. Nimeni nu credea că acst lucru este posibil. Și ei ne alocă o parte semnificativă din acești bani. Ei, la fel ca noi, au cele mai bune echipamente militare. Le vindem NATO. Dar, în general, am relații foarte bune cu Europa. Cu toate acestea, Europa trebuie să fie precaută, deoarece există cei care spun că devine de nerecunoscut – atât din cauza imigrației, cât și a energiei. Potențialul este uriaș. În Marea Britanie, de exemplu, există petrol din Marea Nordului. Și ei, practic, au închis această industrie. Iar apoi cumpără energie din Norvegia, care extrage petrol din Marea Nordului. Ei bine, rezolvați asta. Iar Norvegia are trilioane de dolari. Ei, de asemenea, trebuie să fie precauți.Aveți nevoie de energie și nu vă puteți baza pe turbinele eoliene… Așadar, sunt foarte dezamăgit. Ascultați, iubesc Europa. Iubesc poporul european. Dar ei trebuie să fie foarte precauți. Sunt într-o fază critică. Au probleme uriașe cu imigrația și probleme uriașe cu energia.

Este o combinație foarte proastă”, a spus el într-o conferință de presă de la Casa Albă.

