Prima pagină » Știri externe » Donald Trump: Acum negociem cu Iran. Dacă reușim să cădem de acord, va fi minunat. Dacă nu, probabil se vor întâmpla lucruri rele

03 feb. 2026, 00:41, Știri externe

Președintele Trump a dezvăluit că sunt purtate discuții între Washington DC și Teheran, după ce în ultima lună, prezența navelor de luptă ale SUA a crescut.

„Discutăm cu Iranul chiar acum, dacă putem găsi o soluție, ar fi minunat. Dacă nu putem, probabil se vor întâmpla lucruri rele. ”

Despre Cuba și Columbia

Trump a vorbit și despre Cuba după ce săptămâna trecută a amenințat cu taxe vamale orice țară care-i va furniza petrol. Mexicul a fost ultima țară care a aprovizionat Cuba cu petrol.  De asemenea, președintele spune că are o relație bună cu omologul columbian.

„Avem de-a face cu liderii cubanezi chiar acum. Mexicul va înceta să le mai livreze petrol. Gustavo Petro a fost foarte drăguț cu mine în ultima lună. A fost foarte critic înainte, dar a devenit foarte drăguț după capturarea lui Maduro. Vorbim despre droguri”.

Despre Rusia și Ucraina

Donald Trump a vorbit din nou despre înțelegerea sa cu Vladimir Putin de a nu lansa atacuri asupra Ucrainei timp de o săptămână din cauza condițiilor meteo.

„Există o uriașă ură între Zelenski și Putin. O uriașă ură. Bineînțeles, este trist, dar totul a durat mai mult decât ne-am așteptat.

L-am sunat pe președintele Putin și el a fost de acord — și a declarat public acest lucru. Ei au parte de aceeași perioadă de frig ca noi. Poate un pic diferită, pentru că e destul de departe, dar, practic, comparabilă. Iar Ucraina este o țară foarte rece. Mult mai rece decât a noastră. Mai rece decât se spune de obicei.

În medie, e ca în Canada sau chiar mai rece. Iar, în plus, ei au parte de o perioadă de frig extrem de puternică. I-am cerut să nu lanseze atacuri timp de o săptămână — nicio rachetă asupra Kievului sau a altor orașe — și el a acceptat să facă asta. Așa că e măcar ceva”, a spus președintele SUA.

Sursa Video: White House

