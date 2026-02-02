Accesul la Fontana di Trevi nu mai este gratuit. Cât va costa biletul de intrare la faimoasa fântână cu statuia lui Neptun din Roma

Din 2 februarie 2026, turiștii nu vor mai putea să se apropie de faimoasa Fontana di Trevi fără să plătească noua taxă. În ultimele decenii a devenit un obicei ca turiștii să arunce cu monede în fântână să-și pună dorințe.

Autoritățile încearcă să reducă aglomerația de turiști pentru a conserva monumentul vechi de 264 de ani. Taxa este de 2 euro, valabilă numai între orele 9 și 22. În prima parte a zilei au plătit deja 3.000 de turiști.

„Îngrădirea frumuseții nu este plăcută dar conservarea ei da”, spun reprezentanții Romei.

Cât profit ar putea aduce noua taxă pentru primăria Romei?

Primăria Romei se așteaptă să obtină 6 milioane de euro de la vizitatori, bani care vor fi folosiți la restaurarea monumentului creat de Bernini. Taxa se poate plăti exclusiv cu cardul bancar. Biletele pot fi achiziționate anticipat și online.

Primăria Romei a angajat 24 de tineri care vor sta la dispoziția turiștilor. Doar minorii sub 6 ani, persoanele cu dizabilități și ghizii turistici vor fi scutiți de taxă. Accesul la fântână este liber pentru toată lumea după ora 22. Fântâna realizată în stilul barocului a fost proiectată de arhitectul italian Nicola Salvi și finalizat de Giuseppe Panini în 1762.

În 2023, fântâna a fost vandalizată de două ori

În total, monedele aruncate într-o singură zi pot atinge valoarea de 3.000 de euro. În 2023, activiștii ecologiști radicali din grupul „Ultima Generație” au aruncat de două ori cu vopsea în apa fântânii, colorând-o în negru cu vopsea pe bază de cărbune prima oară, cu scopul de a protesta împotriva poluării.

La al doilea atac de vandalizare, apa fântânii a fost colorată cu vopsea roșie.

