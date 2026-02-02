Președintele FIFA Gianni Infantino a propus anularea interdicției Rusiei la participarea competițiilor sportive internaționale.

„Cu siguranță. Trebuie să o facem. Cel puțin la nivel de tineret”, a spus acesta, la patru ani după ce Rusia a invadat Ucraina la scară largă.

Șeful FIFA: Interdicția n-a dus nicăieri

El a argumentat că interdicția impusă Rusiei „nu a dus nicăieri” în ultimii 4 ani și că a creat „mai multă ură și frustrare”.

Dacă interdicția va fi scoasă, naționala Federației Rusiei și cea a Belarusului ar putea juca în meciurile Cupei Mondiale din vara acestui an. Cupa Mondială va fi găzduită de trei țări: Canada, SUA și Mexic.

În vara anului 2018, Rusia a găzduit Cupa Mondială de Fotbal, deși în urmă cu patru ani a anexat Crimeea.

După invazia rusă a Ucrainei la scară largă și lansarea sancțiunilor internaționale de către administrația Biden din SUA și din partea Uniunii Europene, Rusia a fost exclusă de la Campionatul Mondial de Fotbal organizat în Qatar.

Naționala Israelului scapă de interdicție

Infantino s-a opus și interdicției Israelului după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost acuzat pentru genocid în Fâșia Gaza.

Președintele FIFA spune că este dispus să schimbe regulamentul penru a nu mai permite niciodată eliminarea din competiții a echipelor de fotbal ale unor țări din cauza „faptelor liderilor lor politici”, potrivit Sky News.

„Sunt împotriva interdicțiilor, sunt împotriva boicoturilor de asemenea. Ar fi un mesaj pozitiv ca „fete și băieți din Rusia” să participe la turnee de fotbal în toată Europa”, a adăugat acesta.

Gianni Infantino a propus ca președintele american Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace și chiar i-a acordat Premiul FIFA pentru pace.

Sursa Foto: President of Russia

