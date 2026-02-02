Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție

Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție

02 feb. 2026, 23:05, Actualitate
Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție
Premierul Ilie Bolojan (FOTO: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Premierul Ilie Bolojan a primit vot negativ pentru schimbarea șefilor de filiale din PNL, conform informațiilor Gândul de la această oră. Cu toate acestea, a primit votul de încredere pentru a fi premierul României în continuare.

„Biroul Politic Național a analizat și propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizații județene. În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 9 abțineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut (*37 de voturi), propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul”, se arată într-un comunicat publicat de PNL în această seară.

Biroul Politic Național (BPN) al Partidului Național Liberal s-a reunit în ședință, luni seară, cadru în care președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României și să susțină dezvoltarea economică pe termen mediu și lung.

„Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore. Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare și noi tehnologii, precum și industria de apărare. Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri.

De asemenea, în ședința de astăzi a fost dat un vot de încredere pentru președintele partidului, Ilie Bolojan. În urma votului secret, au fost înregistrate 47 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, confirmând sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider al PNL.

În cadrul aceleiași ședințe, conducerea PNL a stabilit, prin vot, numirea domnului Marius Arcăleanu în funcția de președinte interimar al PNL Vaslui”, se mai arată în comunicat.

Tot în ședința de astăzi, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan i-a reproșat președintelui partidului că măsurile guvernului gonesc investitorii și că sugrumă mediul privat.

„Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele”, a spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a insistat și pe creșterea redevențelor „de două sau de de trei ori”, ca măsură pentru a crește veniturile statului.

Rareș Bogdan nu l-a iertat pe șeful său de partid nici pentru relația cu partenerii de guvernare.

„Trebuie să fim mai fermi în relația cu PSD”, a spus el.

Autorul mai recomandă:

Populația, din ce în ce mai sărăcită, multinaționalele, din ce în ce mai ajutate. Bolojan a dat o ordonanță de guvern care ajută companiile străine să-și scoată profiturile din România, fără limite

Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Caz suspect în Botoșani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital
21:51
Caz suspect în Botoșani. Un bărbat de 38 de ani a căzut ca secerat în fața blocului în care locuia și a doua zi a murit la spital
REACȚIE Ilie Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro: ”Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți”
21:26
Ilie Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro: ”Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți”
Populația, din ce în ce mai sărăcită, multinaționalele, din ce în ce mai ajutate. Bolojan a dat o ordonanță de guvern care ajută companiile străine să-și scoată profiturile din România, fără limite
20:46
Populația, din ce în ce mai sărăcită, multinaționalele, din ce în ce mai ajutate. Bolojan a dat o ordonanță de guvern care ajută companiile străine să-și scoată profiturile din România, fără limite
ULTIMA ORĂ DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă 
20:25
DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă 
INEDIT Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 
19:53
Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 
JUSTIȚIE Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților
19:25
Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: 'Vă promit că o să vă placă!'
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Vremea se încălzește în toată țara! Temperaturile anunțate de ANM
ECONOMIE Ministerul Economiei deblochează normele privind semnătura electronică. Anunțul oficial al ministrului
22:35
Ministerul Economiei deblochează normele privind semnătura electronică. Anunțul oficial al ministrului
SCANDAL Trump iese la atac în scandalul Epstein: „Nu am fost niciodată pe insula infectată a lui Epstein, în timp ce democrații corupți au fost”
22:25
Trump iese la atac în scandalul Epstein: „Nu am fost niciodată pe insula infectată a lui Epstein, în timp ce democrații corupți au fost”
CINEMA A apărut trailerul la filmul „Michael” despre controversatul rege al muzicii pop. Actorul din rolul principal este chiar nepotul regretatului artist
22:03
A apărut trailerul la filmul „Michael” despre controversatul rege al muzicii pop. Actorul din rolul principal este chiar nepotul regretatului artist
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 3 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 3 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
TURISM Accesul la Fontana di Trevi nu mai este gratuit. Cât va costa biletul de intrare la faimoasa fântână cu statuia lui Neptun din Roma
21:31
Accesul la Fontana di Trevi nu mai este gratuit. Cât va costa biletul de intrare la faimoasa fântână cu statuia lui Neptun din Roma
INEDIT Masă chiar în tren. Pe ruta București-Arad și retur există un restaurant pe șine
20:41
Masă chiar în tren. Pe ruta București-Arad și retur există un restaurant pe șine

Cele mai noi

Trimite acest link pe