Ilie Bolojan, învins în ședința PNL. Nici măcar schimbarea unor șefi de filială nu a putut face. Toate propunerile i-au picat la vot. A primit, în schimb, un vot de încredere din partea partidului pentru propria funcție

Premierul Ilie Bolojan a primit vot negativ pentru schimbarea șefilor de filiale din PNL, conform informațiilor Gândul de la această oră. Cu toate acestea, a primit votul de încredere pentru a fi premierul României în continuare.

„Biroul Politic Național a analizat și propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizații județene. În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 9 abțineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut (*37 de voturi), propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul”, se arată într-un comunicat publicat de PNL în această seară.

Biroul Politic Național (BPN) al Partidului Național Liberal s-a reunit în ședință, luni seară, cadru în care președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României și să susțină dezvoltarea economică pe termen mediu și lung.

„Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore. Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare și noi tehnologii, precum și industria de apărare. Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri. De asemenea, în ședința de astăzi a fost dat un vot de încredere pentru președintele partidului, Ilie Bolojan. În urma votului secret, au fost înregistrate 47 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, confirmând sprijinul majoritar al conducerii partidului pentru actualul lider al PNL. În cadrul aceleiași ședințe, conducerea PNL a stabilit, prin vot, numirea domnului Marius Arcăleanu în funcția de președinte interimar al PNL Vaslui”, se mai arată în comunicat.

Tot în ședința de astăzi, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan i-a reproșat președintelui partidului că măsurile guvernului gonesc investitorii și că sugrumă mediul privat.

„Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele”, a spus Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a insistat și pe creșterea redevențelor „de două sau de de trei ori”, ca măsură pentru a crește veniturile statului.

Rareș Bogdan nu l-a iertat pe șeful său de partid nici pentru relația cu partenerii de guvernare.

„Trebuie să fim mai fermi în relația cu PSD”, a spus el.

