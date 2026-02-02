Premierul indian Modi i-a mulțumit lui Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelor la produsele indiene

Prim-ministrul indian Narendra Modi i-a mulțumit lui Donald Trump pentru apelul telefonic și pentru reducerea tarifelorla produsele indiene, până la 18%.

„A fost minunat să vorbesc astăzi cu prietenul meu drag, președintele Trump. Mă bucur că produsele Made in India vor avea acum o tarifă redusă de 18%. În numele celor 1,4 miliarde de cetățeni ai Indiei, adresez președintelui Trump o imensă recunoștință pentru acest anunț minunat. Când două economii mari și cele mai mari democrații ale lumii lucrează împreună, acest lucru aduce beneficii cetățenilor noștri și deschide oportunități uriașe pentru o cooperare reciproc avantajoasă. Conducerea președintelui Trump este esențială pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea globală. India sprijină pe deplin eforturile sale de a asigura pacea. Aștept cu nerăbdare să colaborăm strâns cu el pentru a duce parteneriatul nostru la un nivel fără precedent”, a subliniat Modi.

Anul trecut, Trump a impus o taxă vamală de 25% pe produsele Indiei comercializate în SUA. India a anunțat că va reduce „tarifele şi barierele sale non-tarifare” asupra produselor americane până la zero.

„Din prietenie şi respect pentru premierul Modi şi, conform cererii sale, cu efect imediat, am convenit asupra unui Acord Comercial între Statele Unite şi India, prin care Statele Unite vor percepe un tarif reciproc redus, scăzându-l de la 25% la 18%”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social luni.

Sursa Foto: Narendra Modi, Instagram

Autorul recomandă: LISTA lui Trump de „Ziua Eliberării” și efectele „războiului” comercial al SUA. Analist: „Un exercițiu de scamatorie financiară”