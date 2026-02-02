Ministerul Economiei deblochează normele privind semnătura electronică. Anunțul oficial al ministrului

Irineu Darău, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a anunțat deblocarea normelor privind semnătura electronică şi serviciile de încredere, demers care vizează, în regim de urgenţă, asigurarea predictibilităţii în piaţă şi eliminarea blocajelor birocratice ce au întârziat aplicarea legislaţiei. Totodată, ministerul a declarat că îşi asumă un calendar accelerat pentru adoptarea actelor normative necesare, potrivit unui comunicat de presă.

„MEDAT este preocupat de a asigura permanent actualizarea cadrului legal în raport cu dinamica adoptării actelor de punere în aplicare la nivel european, astfel încât să fie respectate cerinţele de securitate impuse în domeniul utilizării semnăturii electronice. În perioada imediat următoare, în regim de urgenţă, avem în vedere armonizarea legislaţiei naţionale pentru a fi în acord cu regulamentul european eIDAS2”, se menţionează în comunicat.

Ministerul Economiei și Digitalizării deblochează normele pentru semnătura electronică

Potrivit sursei citate, iniţiativa vine ca urmare a dialogului constant purtat cu reprezentanţii mediului privat, precum şi a consultărilor desfăşurate la nivel guvernamental, în prezenţa vicepremierului Oana Gheorghiu.

„Prin acest ordin, punem capăt unei perioade de aşteptare mult prea lungi şi deblocăm, în sfârşit, potenţialul digital al României. Liberalizarea semnăturii electronice este o reformă pe care am asumat-o ca prioritate. Prin acest ordin, liberalizăm cu adevărat semnătura electronică, atât pentru furnizori, cât şi pentru cetăţeni. Cel mai important beneficiu este că românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura avansată. Următorii paşi sunt clar asumaţi: vom amenda legea pentru alinierea la eIDAS 2.0 şi vom ajusta normele subsecvente, astfel încât regulile să fie simple, clare şi uşor de aplicat în practică. Doar aşa oferim oamenilor libertatea de a interacţiona digital cu statul şi cu mediul privat”, a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, citat în comunicat.

MEDAT a mai informat că, începând de luni, a intrat în vigoare un nou pachet normativ esenţial pentru arhitectura digitală a României, care stabileşte procedurile de autorizare, supraveghere şi control aplicabile prestatorilor de servicii de încredere.

Ordinul de ministru, publicat în Monitorul Oficial, pune în aplicare prevederile Legii nr. 214/2024 şi creează un cadru transparent şi competitiv, favorabil liberalizării pieţei şi facilitării accesului cetăţenilor la soluţii de autentificare electronică cu valoare juridică deplină. Conform comunicatului, actul normativ introduce reguli unitare pentru toţi operatorii economici care doresc să furnizeze servicii de încredere, fie calificate, fie necalificate. Procedurile simplificate reduc barierele tehnice şi administrative, în special prin eficientizarea procesului de înscriere în Registrul prestatorilor de servicii de încredere, încurajând competiţia şi inovarea tehnologică. Din perspectiva utilizatorilor, noul cadru legislativ facilitează relaţia cu instituţiile publice şi cu mediul privat, prin extinderea recunoaşterii semnăturilor electronice. Ordinul stabileşte mecanisme clare de validare a documentelor semnate electronic, sporind siguranţa juridică atât pentru persoane fizice, cât şi pentru partenerii contractuali.

În acelaşi timp, documentul normativ include soluţii moderne de identificare la distanţă, care permit obţinerea semnăturii electronice fără prezenţă fizică, în condiţii reglementate de standarde tehnice menite să prevină frauda şi să protejeze datele personale.

„Prin aceste măsuri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului urmăreşte crearea unui ecosistem digital de încredere, în care barierele birocratice sunt înlocuite de proceduri automatizate şi securizate. Această reformă instituţională transformă semnătura electronică dintr-un instrument tehnic specializat într-un utilitar cotidian, accesibil pe scară largă, susţinând astfel competitivitatea economiei româneşti în piaţa unică digitală europeană”, se mai arată în comunicat.

Ordinul urmează să intre în vigoare în termen de 60 de zile.

