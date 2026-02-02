Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Bolojan ne spune că bugetarii care „nu fac treabă” au contracte beton și „trebuie alergati”

Valentin Stan: Bolojan ne spune că bugetarii care „nu fac treabă” au contracte beton și „trebuie alergati”

Serdaru Mihaela
02 feb. 2026, 23:29, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 2 februarie 2026, jurnalistul Valentin Stan a demontat cu ironie răspunsurile prim-ministrului Ilie Bolojan despre eșecul reformelor în companiile de stat. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Discuția, marcată de referințe la „contracte de beton armat”, expune o presupusă structură mafiotă în politica românească, unde directorii ineficienți sunt protejați de clauze blindate, iar guvernul doar „taie din salarii” fără a schimba nimic esențial.

Hai să te învăț atunci cum e cu mafia de partid. Vrei? Tu știi că sunt contracte de beton armat (… ) Dacă sunt contractele beton, cum le-a tăiat salariile ca să ajungă la un nivel decent? Și știi că ministerele sunt de vină, nu? Că ei sunt pe unde sunt în funcție, iar el e șeful ministerelor, spune Valentin Stan

După ce Bolojan separă managerii performanți (o categorie bună) de cei ineficienți (cu „contracte beton”), Stan contraatacă:

Deci, aceia care fac treabă sunt o categorie. Iar aceia care nu fac treabă sunt aceia cu contracte beton. Dar aceia care fac treabă, de ce n-au contracte beton mari, întreabă Stan

