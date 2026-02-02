Prima pagină » Știri externe » A apărut trailerul la filmul „Michael” despre controversatul rege al muzicii pop. Actorul din rolul principal este chiar nepotul regretatului artist

02 feb. 2026, 22:03, Știri externe
Lionsgate a postat un trailer nou pentru filmul „Michael”. Pelicula regizată de Antoine Fuqua va prezenta povestea vieții al controversatului artist Michael Jackson, desemnat „rege al muzicii pop”.

„Filmul va spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărindu-i călătoria de la descoperirea talentului său extraordinar ca lider al trupei Jackson Five până la artistul vizionar cu o ambiție creativă alimentată de neobosita sa preocupare de a deveni cel mai mare artist al lumii. Filmul va evidenția viața artistului în afara scenei și unele dintre cele mai emblematice performanțe de la începutul carierei sale solo”, transmite Lionsgate.

in distribuție fac parte Jaafar Jackson, nepotul regretatului artist și fiul lui Jermaine Jackson (fratele lui Michael), Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller și Colman Domingo.

Filmul „Michael” se va lansa pe 24 aprilie 2026, în cinematografe, precum și în sălile IMAX.

Sursa Foto: Lionsgate

