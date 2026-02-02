Prima pagină » Știri externe » Trump iese la atac în scandalul Epstein: „Nu am fost niciodată pe insula infectată a lui Epstein, în timp ce democrații corupți au fost”

02 feb. 2026, 22:25, Știri externe
Donald Trump a ieșit la atac în scandalul dosarelor publicate despre Jeffrey Epstein.  Președintele nu doar că a respins acuzațiile că ar fi vizitat insula lui Epstein sau că ar fi fost chiar prieten cu omul de afaceri condamnat pentru pedofilie și proxenetism, dar l-a amenințat cu procese pe comedianul Trevor Noah din cauza unei glume.

„Nu doar că n-am fost prieten cu Jeffrey Epstein, dar, pe baza informațiilor publicate de Departamentul Justiției, Epstein și autorul ticălos mincinos numit Michael Wolff, a conspirat pentru a-mi periclita preșdinția.  Prea mult pentru Stânga Radicală care speră, unii dintre aceștia vor fi dați în judecată. Pe lângă asta, spre deosebire de foarte mulți oameni care vorbesc gunoaie, nu am fost niciodată pe insula infectă a lui Epstein, dar au fost toți Democrații Corupți și Donatorii lor.”, a scris Trump pe Truth Social.

Liderul american a anunțat că intenționează să acționeze în instanță, vizându-l pe autorul Michael Wolff.

„Wolff, care este un scriitor de mâna a treia, conspira cu Jeffrey Epstein ca să mă rănească politic sau de altă natură, iar acest lucru a ieșit la iveală clar și răspicat”, a afirmat Trump.

„Așa că probabil îl vom da în judecată pe Wolff pentru asta… Poate și averea lui Epstein, presupun. Nu știu. Dar, cu siguranță, îl vom da în judecată pe Wolff”, a adăugat președintele Donald Trump.

Sursa Foto: Arhiva foto a lui Jeffrey Epstein

