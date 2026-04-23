Trump contestă rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzând „fraudă” electorală. Miza, „redesenarea” hărții electorale

Președintele Donald Trump a contestat în termeni duri rezultatul referendumului din Virginia, câștigat de democrați, acuzân, fără dovezi, o așa-zisă fraudă electorală. Miza este uriașă: redesenarea hărții electorale care ar putea aduce noi locuri în Congres.

Consultarea populară le oferă democraților posibilitatea de a redesena circumscripțiile electorale, ceea ce ar putea duce la câștigarea a până la patru locuri suplimentare în Congresul american. Liderul de la Casa Albă a pus sub semnul întrebării corectitudinea procesului electoral, invocând din nou votul prin corespondență, o temă recurentă în discursul său.

„ALEGERI TRUCATE AU AVUT LOC NOAPTEA TRECUTĂ ÎN MAREA COMUNITATE A VIRGINIEI! Toată ziua republicanii au câștigat, atmosfera era incredibilă, până la final, când, desigur, a avut loc o „livrare masivă de buletine de vot prin poștă”! Unde am mai auzit asta înainte. Și democrații au obținut cu greu o altă victorie frauduloasă! De la șase la cinci s-a ajuns la zece la unu, și totuși alegerile prezidențiale din noiembrie au fost foarte aproape de o împărțire 50-50. Pe lângă toate celelalte, limbajul folosit în referendumul a fost intenționat de neînțeles și înșelător. După cum știe toată lumea, sunt o persoană extraordinar de strălucită, și nici măcar eu nu am avut habar despre ce naiba vorbeau în referendum, și nici ei nu știu! Să vedem dacă instanțele vor remedia această parodie de „justiție”.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟭:𝟯𝟰 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟮.𝟮𝟲 A RIGGED ELECTION TOOK PLACE LAST NIGHT IN THE GREAT COMMONWEALTH OF VIRGINIA! All day long Republicans were winning, the Spirit was unbelievable, until the very end when, of… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 22, 2026

Miza: controlul Congresului și „gerrymandering”

Republicanii au contestat în instanță procesul de redistribuire electorală, însă unele cazuri nu au fost încă soluționate. Referendumul a fost totuși autorizat de Curtea Supremă din Virginia.

Redesenarea circumscripțiilor electorale, cunoscută în Statele Unite drept „gerrymandering”, este o practică frecvent utilizată de ambele partide pentru a-și maximiza avantajele electorale. În prezent, din cei 11 reprezentanți ai Virginiei în Congres, șase sunt democrați. Noua hartă electorală ar putea crește acest număr la 10 după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

În replică la inițiativele republicane din state precum Texas, democrații au început să adopte strategii similare în bastioane precum California și, mai nou, Virginia.

