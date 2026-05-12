Trump îi testează pe J.D. Vance și Marco Rubio pentru alegerile prezidențiale din 2028: o posibilă „echipă de vis” republicană la Casa Albă

Președintele Donald Trump a alimentat din nou speculațiile privind viitorul Partidului Republican și cursa pentru Casa Albă din 2028, după ce i-a pus pe participanții unui eveniment oficial să aleagă între vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Momentul a avut loc în timpul unei cine organizate în Rose Garden de la Casa Albă, dedicată Săptămânii Naționale a Poliției, relatează breakingnews.ie.

„Cui îi place J.D. Vance? Cui îi place Marco Rubio? În regulă. Pare o combinație bună”, a spus Donald Trump în fața invitaților.

Liderul de la Casa Albă a continuat apoi într-o notă ironică și relaxată.

„J.D. este perfect – A fost o combinație perfectă”, a afirmat Trump.

Trump vorbește despre o posibilă „echipă de vis” republicană la Casa Albă

Președintele american a sugerat apoi că cei doi ar putea forma un tandem electoral puternic pentru alegerile prezidențiale din 2028.

„Apropo, cred că este o echipă de vis. Dar acestea sunt detalii minore. Asta nu înseamnă că aveți susținerea mea în niciun caz. Dar știți… Cred că sună a candidat la președinție și candidat la vicepreședinție”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@HQNewsNow

Comentariile au reaprins imediat dezbaterile din interiorul Partidului Republican privind viitorul formațiunii după încheierea actualului mandat prezidențial.

Strategii republicani și presa americană speculează de mai mult timp dacă Trump îl preferă pe J.D. Vance drept succesor politic sau dacă l-ar putea susține pe Marco Rubio într-o viitoare candidatură. Totodată, în cercurile conservatoare s-a discutat inclusiv despre posibilitatea unei candidaturi comune Vance – Rubio.

Rubio și Vance, două dintre cele mai influente figuri republicane

Marco Rubio a candidat la alegerile prezidențiale republicane din 2016, însă și-a suspendat campania după înfrângerea suferită în fața lui Donald Trump în alegerile primare. Ulterior, Rubio a revenit în Senatul american, înainte de a se alătura celei de-a doua administrații Trump ca secretar de stat.

De cealaltă parte, J.D. Vance se afla la jumătatea primului său mandat în Senat atunci când Donald Trump l-a ales drept partener electoral pentru campania prezidențială. Vicepreședintele american este considerat în prezent una dintre cele mai influente figuri ale noii generații conservatoare din Partidul Republican.

