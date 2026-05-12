Prima pagină » Știri externe » Trump îi testează pe J.D. Vance și Marco Rubio pentru alegerile prezidențiale din 2028: o posibilă „echipă de vis” republicană la Casa Albă

Trump îi testează pe J.D. Vance și Marco Rubio pentru alegerile prezidențiale din 2028: o posibilă „echipă de vis” republicană la Casa Albă

Mihai Tănase
JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele Donald Trump a stârnit speculații privind succesiunea republicană din 2028 după ce i-a prezentat public pe J.D. Vance și Marco Rubio drept o posibilă „echipă de vis” pentru viitoarele alegeri prezidențiale din SUA.

Președintele Donald Trump a alimentat din nou speculațiile privind viitorul Partidului Republican și cursa pentru Casa Albă din 2028, după ce i-a pus pe participanții unui eveniment oficial să aleagă între vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Donald Trump - Foto: X/@StateDept

Donald Trump – Foto: X/@StateDept

Momentul a avut loc în timpul unei cine organizate în Rose Garden de la Casa Albă, dedicată Săptămânii Naționale a Poliției, relatează breakingnews.ie.

„Cui îi place J.D. Vance? Cui îi place Marco Rubio? În regulă. Pare o combinație bună”, a spus Donald Trump în fața invitaților.

Liderul de la Casa Albă a continuat apoi într-o notă ironică și relaxată.

„J.D. este perfect – A fost o combinație perfectă”, a afirmat Trump.

Trump vorbește despre o posibilă „echipă de vis” republicană la Casa Albă

Președintele american a sugerat apoi că cei doi ar putea forma un tandem electoral puternic pentru alegerile prezidențiale din 2028.

„Apropo, cred că este o echipă de vis. Dar acestea sunt detalii minore. Asta nu înseamnă că aveți susținerea mea în niciun caz. Dar știți… Cred că sună a candidat la președinție și candidat la vicepreședinție”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@HQNewsNow

Comentariile au reaprins imediat dezbaterile din interiorul Partidului Republican privind viitorul formațiunii după încheierea actualului mandat prezidențial.

Strategii republicani și presa americană speculează de mai mult timp dacă Trump îl preferă pe J.D. Vance drept succesor politic sau dacă l-ar putea susține pe Marco Rubio într-o viitoare candidatură. Totodată, în cercurile conservatoare s-a discutat inclusiv despre posibilitatea unei candidaturi comune Vance – Rubio.

Rubio și Vance, două dintre cele mai influente figuri republicane

Marco Rubio a candidat la alegerile prezidențiale republicane din 2016, însă și-a suspendat campania după înfrângerea suferită în fața lui Donald Trump în alegerile primare. Ulterior, Rubio a revenit în Senatul american, înainte de a se alătura celei de-a doua administrații Trump ca secretar de stat.

De cealaltă parte, J.D. Vance se afla la jumătatea primului său mandat în Senat atunci când Donald Trump l-a ales drept partener electoral pentru campania prezidențială. Vicepreședintele american este considerat în prezent una dintre cele mai influente figuri ale noii generații conservatoare din Partidul Republican.

Recomandarea autorului

Trump va efectua controlul medical anual, după controversele legate de vânătăile vizibile și folosirea excesivă a machiajului

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
17:48
Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
CONTROVERSĂ Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
17:34
Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
FLASH NEWS Înțelegerea care schimbă regulile jocului. Ucraina și SUA se îndreaptă spre un acord istoric privind apărarea cu drone
17:24
Înțelegerea care schimbă regulile jocului. Ucraina și SUA se îndreaptă spre un acord istoric privind apărarea cu drone
SCANDALOS Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia. Poliția a intervenit după ce un videoclip a ajuns viral
16:31
Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia. Poliția a intervenit după ce un videoclip a ajuns viral
CONTROVERSĂ Iranul ridică noi pretenții. Teheranul vrea să perceapă o taxă pentru cablurile de internet de pe fundul Strâmtului Ormuz
16:13
Iranul ridică noi pretenții. Teheranul vrea să perceapă o taxă pentru cablurile de internet de pe fundul Strâmtului Ormuz
FLASH NEWS Meci „amical“ la Nairobi. Emmanuel Macron joacă fotbal cu președinții din Senegal și Kenya
15:55
Meci „amical“ la Nairobi. Emmanuel Macron joacă fotbal cu președinții din Senegal și Kenya
Mediafax
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Cancan.ro
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în creierul femeilor după o sarcină
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
18:19
Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
METEO Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
18:17
Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
FLASH NEWS Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
17:58
Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
REACȚIE Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
17:24
Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
EVENIMENT Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
17:17
Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Cele mai noi

Trimite acest link pe