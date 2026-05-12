Nicușor Dan comentează posibilitatea de a-l numi prim-ministru pe Ilie Bolojan: „Nu e util să propun premier și să vedem dacă face sau nu majoritate”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de reporteri, marți, la Black Sea and Balkans Security Forum dacă ia în calcul să-l desemneze, din nou, premier pe Ilie Bolojan. Liderul de la Cotroceni a menționat că nu ar fi „util” pentru România să propună un premier care riscă să nu întrunească o majoritate.

Nicușor Dan a sugerat că exclude opțiunea de a-l numi din nou pe Bolojan pe premier, întrucât este posibil să nu adune o majoritate în Parlament.

”Cu titlu general, solicitarea mea pentru delegații, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate, ăsta e răspunsul general. Așa cum văd eu din discuțiile preliminare, partidele, mă aștept să-și păstreze opțiunile din spațiu public, de fapt variante de guvern sprijinit în Parlament sunt relativ puține.

Nu e util pentru România să propun premier și să vedem dacă face sau nu majoritate. Ce vreau eu e să obținem o propunere de premier și elemente compatibile pe program pe chestiuni esențiale care să strângă o majoritate înainte să propun eu”, a declarat președintele marți, la Black Sea and Balkans Security Forum.

Ilie Bolojan nu exclude varianta de a prelua funcția de premier

Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi 24, că se gândește să fie din nou premier și a spus ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria.

Întrebat dacă ar mai accepta să revină în fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a răspuns:

„În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere”, a afirmat premierul interimar.

„Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, așa am spus, boala care este PSD-ismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme.

Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli”, a mai spus premierul demis.

